Condamnatul n-are bani de navetă

Sorin C. din Mogoşeşti face parte din numeroasa categorie a şoferilor depistaţi băuţi la volan. Spre deosebire de majoritatea, bărbatul a fost prins în fapt de două ori, în 2020, apoi doi ani mai târziu. În primul dosar, a primit o condamnare de un an şi trei luni, dar cu suspendare. Plus obligaţia de a efectua 60 zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii. A doua infracţiune, fiind săvârşită în timpul termenului de supraveghere, i-a adus un bonus de şase luni. Tot cu suspendare. Perioada de muncă obligatorie şi neplătită i-a fost mărită la 120 zile. Conform celei de-a doua sentinţe, cea pronunţată pe 18 august a.c., Sorin trebuia să presteze în cadrul C.N.A.I.R. Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi.

Cum a trecut o lună, iar el nu s-a prezentat nici măcar o zi la lucru, cei de la Probaţiune l-au convocat la o întrevedere, pentru a da explicaţiile de rigoare. Omul a mărturisit, cu oarece jenă, că situaţia financiară nu-i permite să acopere cheltuielile ocazionate de efectuarea transportului Mogoşeşti- Iaşi şi retur pentru prestarea orelor de muncă şi că ar dori să-şi poată onora obligaţia undeva mai aproape de casă, dacă se poate, chiar în comuna de domiciliu.

Cei de la Probaţiune nu pot decide singuri aşa ceva, trebuie o nouă acţiune în instanţă, una având ca obiect modificarea/încetarea obligaţiilor, Sorin a solicitat Judecătoriei Iaşi să-i admită solicitarea, lucru care s-a şi întâmplat prin încheierea finală de luni, 21 octombrie: „va stabili ca persoana să presteze munca neremunerată în folosul comunităţii în cadrul unei instituţii subordonată Primăriei Comunei Mogoşeşti”. Claudiu CONSTANTIN