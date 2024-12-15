Conexiuni care construiesc viitorul. Tinerii din Iași transformă networkingul economic în succes profesional

Iașul, cunoscut pentru tradiția sa academică și culturală, devine tot mai mult un centru economic vibrant. Cu o multitudine de companii IT, organizații non-guvernamentale și startup-uri promițătoare, orașul oferă un teren fertil pentru tinerii care doresc să-și clădească o carieră de succes. În acest context, networkingul economic devine esențial.

„Nu mai este suficient să fii bun doar la ceea ce faci. Trebuie să fii vizibil, să știi cum să intri în cercurile potrivite și să înveți de la cei care au reușit înaintea ta”, explică Alexandra, studentă la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din Iași.

Pentru majoritatea tinerilor, prima interacțiune cu networkingul profesional începe încă din timpul facultății. Participarea la conferințe, workshopuri și evenimente de tip hackathon le oferă nu doar cunoștințe practice, ci și șansa de a cunoaște mentori și potențiali colaboratori.

„Am participat la un eveniment organizat de Junior Achievement România. Am avut ocazia să discut cu antreprenori locali care ne-au povestit despre începuturile lor. De atunci, am ținut legătura cu doi dintre ei, iar unul m-a recomandat pentru un internship”, povestește Radu, un tânăr antreprenor în devenire.

Puterea grupurilor online

Platformele digitale joacă un rol crucial în dezvoltarea rețelelor economice. LinkedIn, de exemplu, a devenit o resursă de neprețuit pentru studenții și absolvenții din Iași. Aici, tinerii nu doar că își prezintă realizările, dar urmăresc și oportunitățile publicate de companii sau de profesioniști din domeniul lor. „Mi-am găsit primul job full-time printr-un mesaj pe LinkedIn. Am trimis un mesaj personalizat către un manager de resurse umane dintr-o companie IT și am avut norocul să fiu invitată la interviu”, mărturisește Andreea, o tânără de 24 de ani care lucrează acum ca analist financiar. Pe lângă platformele globale, grupurile locale de pe Facebook sau Telegram, precum cele dedicate startup-urilor ieșene sau joburilor în domeniul creativ, sunt extrem de populare. Acestea oferă un spațiu informal unde tinerii pot pune întrebări, cere recomandări sau împărtăși oportunități.

Networkingul într-un stil de viață

Un alt pilon important al dezvoltării rețelelor economice în Iași sunt evenimentele locale, precum Codecamp, FabLab Iași sau întâlnirile organizate de hub-uri de coworking. Acestea oferă o platformă ideală pentru tineri să întâlnească profesioniști din industrie și să-și extindă orizonturile. „Networkingul nu e doar despre schimbul de cărți de vizită. E despre a găsi oameni cu care să colaborezi și să creezi ceva semnificativ. La Codecamp, am cunoscut un dezvoltator software cu care acum lucrez la o aplicație pentru sănătate mentală”, spune Mihai, student la Informatică.

O altă practică tot mai răspândită este mentoratul. Mulți tineri din Iași beneficiază de sprijinul mentorilor sau inițiativele conduse de universități. Aceste relații sunt neprețuite, oferind nu doar ghidare profesională, ci și acces la rețelele mentorilor.

„Am avut un mentor care m-a ajutat să înțeleg cum să negociez un contract de freelancing. A fost esențial pentru mine la început de drum”, explică Iulia, care acum are propria agenție de marketing digital.

Cu toate acestea, construirea unei rețele economice nu vine fără provocări. Lipsa încrederii, teama de a aborda profesioniști experimentați sau limitările financiare pot descuraja mulți tineri. Totuși, soluțiile există. „Cheia este să începi de undeva. Chiar dacă nu ai experiență, participarea la un eveniment sau conectarea cu cineva pe LinkedIn te poate duce mai aproape de scopul tău”, subliniază Diana, consultant de carieră la un centru educațional local.

Pentru tinerii din Iași, networkingul economic este mai mult decât o tendință – este un instrument strategic de dezvoltare personală și profesională. Prin combinația de evenimente locale, platforme online și mentorat, aceștia reușesc să își construiască cariere remarcabile într-un oraș în plină expansiune. Investiția în crearea și consolidarea acestor rețele nu doar că îi ajută pe tineri să găsească oportunități, dar le oferă și șansa de a contribui la creșterea economică a comunității lor. Rețeaua pe care o construiești astăzi poate fi cheia succesului de mâine.

