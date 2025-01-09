Conferința-dezbatere „România în Uniunea Europeană”, eveniment dedicat Zilei Culturii Naționale

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Istorie a Moldovei, în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Inspectoratul Școlar Județean Iași și Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași organizează miercuri, 15 ianuarie 2025, la Palatul Culturii - Sala „Ștefan Procopiu”, ora 11.00, conferința-dezbatere „România în Uniunea Europeană”.

Manifestarea, dedicată Zilei Culturii Naționale, îl va avea ca invitat de onoare pe prof. univ. dr. Lucian Leuștean, o personalitate marcantă a mediului academic ieșean, care va aborda importanța apartenenței României la Uniunea Europeană. Intervenția sa va analiza rolul și implicațiile integrării României în spațiul politic, economic și cultural european, punând accent pe oportunitățile și beneficiile pe care Uniunea Europeană și instituțiile sale le oferă cetățenilor români, mai ales în actualul context geopolitic.

„ Toți iubitorii de cultură, educație și istorie sunt invitați să participe la acest eveniment de excepție, care va aduce în prim-plan subiecte de actualitate și va oferi oportunitatea de a interacționa cu unul dintre cei mai respectați istorici români”, declară Andrei Apreotesei, managerul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Evenimentul este coordonat de prof. Sorin Sitea și face parte din seria manifestărilor dedicate aniversării a 160 de ani de la înființarea Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Iași, instituție de prestigiu cu o tradiție deosebită în educația românească.