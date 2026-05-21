Muzeul Municipal „Regina Maria” organizează, cu sprijinul Primăriei și în colaborare cu Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” și Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, a VII-a ediție a Conferinței Anuale „Din istoria orașului Iași: oameni, locuri, instituții”. Evenimentul, care se deschide astăzi la Primărie, aduce în prim-plan memoria urbană a Iașului, prin comunicări științifice, expoziții, lansare de revistă și o dezbatere dedicată Mănăstirii Trei Ierarhi.

„Pentru Iași, evenimentul contează nu doar ca întâlnire academică, ci și ca exercițiu public de recuperare a memoriei urbane. Orașul este privit prin oamenii, locurile și instituțiile care i-au modelat identitatea”, au spus oficialii.

Iașul, citit prin oameni, locuri și instituții

Conferința reunește cercetători, cadre universitare, muzeografi, arhiviști și specialiști în patrimoniu cultural. Tema generală, „Din istoria orașului Iași: oameni, locuri, instituții”, permite abordări variate: de la personalități importante pentru viața orașului, la clădiri, arhive, hărți, instituții și spații culturale.

Comunicările științifice sunt grupate în cinci secțiuni: „Orașul Iași și oamenii săi”, „Orașul în mărturii arhivistice”, „Patrimoniul cultural și memoria orașului”, „Spații de cultură și locuri ale memoriei” și „Orașul în surse cartografice”.

Această structură mută atenția de la istoria privită doar prin marile momente la o lectură mai atentă a detaliilor: documente, trasee, monumente, case, instituții, locuri dispărute sau spații aflate astăzi în transformare.

Lansarea revistei „Ioan Neculce”

Un moment important al conferinței va fi lansarea revistei „Ioan Neculce. Buletinul Muzeului Municipal «Regina Maria» Iași”, seria III, nr. VII. Publicația va fi prezentată de prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti, membru corespondent al Academiei Române.

Revista este dedicată cercetării istorice, culturale și patrimoniale. Continuitatea acestei publicații întărește rolul Muzeului Municipal „Regina Maria” nu doar ca spațiu expozițional, ci și ca instituție implicată în cercetarea istoriei locale.

Expoziții despre Trei Ierarhi, Carol I și expresia sinelui

În același cadru vor fi vernisate expozițiile „Mănăstirea Trei Ierarhi din Iași, martor tăcut al istoriei” și „Regele Carol I. Cronica unei epoci de modernizare a României”. Comunicările vor continua la sediul central al Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași, unde va avea loc și vernisajul expoziției „Expresia sinelui”, realizată de artista Eva Radu și prezentată publicului de conf. univ. dr. Răzvan Zuzu Caratănase.

Dezbatere la Mănăstirea Trei Ierarhi

Pe 23 mai 2026, în Sala Gotică a Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi”, va avea loc secțiunea „Orașul în surse cartografice”. Aceasta va fi urmată de dezbaterea „Mănăstirea Trei Ierarhi – de la legendă, la adevăr”.

Locul ales are o încărcătură simbolică puternică. Mănăstirea Trei Ierarhi rămâne unul dintre reperele esențiale ale Iașului istoric, iar tema dezbaterii deschide o discuție despre raportul dintre legendă, document și cercetare istorică.

Maura ANGHEL