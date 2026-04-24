Confruntare armată, la Hangu. Luptătorii SAS au împușcat mortal un nemțean

Scene de o violență extremă, demne de un scenariu de film, au zguduit liniștea unei comunități din Neamț, unde o intervenție a poliției s-a transformat, joi, într-o confruntare armată cu final tragic. Totul s-a petrecut în localitatea Hangu, un loc obișnuit până ieri, devenit peste noapte epicentrul unui incident șocant.

Un bărbat de 37 de ani a fost împușcat mortal de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, după ce ar fi deschis focul asupra polițiștilor veniți să pună în aplicare ordine de protecție provizorii. Intervenția, care trebuia să fie una de rutină, a degenerat într-un schimb de focuri care a ridicat la maximum nivelul de alertă.

Totul a început cu un apel disperat la 112. O femeie de 58 de ani a reclamat că ginerele său și-ar fi amenințat familia - pe ea, pe soțul ei și pe propria fiică - cu acte de violență extremă. Mesajul ar fi fost unul fără echivoc: viața lor este în pericol dacă soția și copiii nu se întorc acasă.

În urma evaluării rapide a situației, polițiștii au stabilit că există un risc iminent și au emis nu unul, ci trei ordine de protecție provizorii. Mai mult, verificările au scos la iveală un detaliu crucial: bărbatul era deținător legal de arme de vânătoare. Un element care avea să transforme intervenția într-o misiune de maximă periculozitate.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz, împreună cu luptătorii SAS, s-au deplasat la domiciliul bărbatului pentru a-i comunica măsurile legale. Au intrat în curte, au ajuns la ușa locuinței… și acolo s-a rupt echilibrul.

În loc de cooperare, a urmat un moment de tensiune extremă: bărbatul ar fi deschis focul asupra forțelor de intervenție. Din acel moment, totul s-a derulat cu o viteză uluitoare.

Luptătorii SAS au reacționat conform procedurilor, răspunzând cu foc. Bărbatul a fost grav rănit. În câteva clipe, liniștea rurală s-a transformat într-un teatru de operațiuni.

Echipajele medicale au fost chemate de urgență, dar pentru bărbat nu s-a mai putut face nimic. A fost declarat decedat la fața locului.

Cazul a intrat imediat în atenția procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, care a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs schimbul de focuri. George NEGRU