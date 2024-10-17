Consilierii județeni și-au încheiat mandatul... cu unanimitate

Investiţii în infrastructura medicală, modernizarea drumurilor judeţene, reforma sistemului de asistenţă socială sau serviciile de apă şi canalizare, asta au avut de aprobat consilierii judeţeni în ultima şedinţă din acest mandat. În total au fost 31 de proiecte de hotărâre.

Cel mai emoţionant moment s-a petrecut atunci când consilierii judeţeni au aprobat proiectul de hotărâre prin care elevul Prodan Ştefan - Andrei a fost premiat în urm obţinerii premiului II la Olimpiada Judeţeană de Limbi Clasice, desfăşurată în Iaşi în anul 2024. Ştefan este instituţionalizat la Centrul de Servicii Sociale Bucium Iaşi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, iar rezultatele obţinute demonstrează nu doar talentul său academic, ci şi seriozitatea şi dedicarea faţă de studiul limbilor clasice. „Ieri a fost şi ziua mea, iar această recunoaştere înseamnă foarte mult pentru mine, şi nu numai pentru mine, ci şi pentru persoanele dragi mie, care m-au susţinut şi au fost alături de mine. Vreau să ţintesc şi mai sus. Sper să fie aşa. Vă mulţumesc mult”, a spus Ştefan.

Pentru pentru munca asiduă depusă şi performanţele remarcabile atinse prin perseverenţă şi devotament faţă de profesia de dascăl, au fost premiaţi şi profesorii îndrumători, Nicoleta Ciobanu şi Anca Simionică. „Cel mai important rol al nostru, al şcolii, este să îi facem să fie mereu mai buni şi să îşi atingă potenţialul individual maxim. Credem în parteneriate şi vă mulţumim pentru sprijin”, a spus directoarea Centrului Bucium, Andreea Corodescu.

Premii şi distincţii au primit şi consilierii judeţeni aflaţi la sfârşit de mandat. Unii dintre ei vor putea fi văzuţi în plenul Consiliului Judeţean şi în mandatul viitor.

Dincolo de festivism, în ultima şedinţă din acest mandat consilierii judeţeni s-au arătat decişi să continue investiţiile majore în modernizarea infrastructurii rutiere, astăzi fiind aprobate mai multe proiecte ce vizează fluidizarea traficului rutier, îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie şi implicit a gradului de siguranţă pentru conducătorii auto, precum şi reducerea ratei accidentelor prin adoptarea de măsuri de siguranţă.

Consilierii judeţeni au votat „Pentru” modernizarea drumului judeţean DJ 248: - limită municipiul Iaşi - Intersecţie Centura Iaşi, prin lărgirea la 4 benzi, acest obiectiv fiind unul dintre priorităţile strategiei de modernizare a infrastructurii de drumuri judeţene din acest mandat. Totodată, facilităm accesul către Aeroportul Iaşi prin modernizarea drumului judeţean DJ 282G: lim. Municipiul Iaşi - Aroneanu - Rediu Aldei (aproximativ 6,5 km).

Consilierii judeţeni au mai aprobat demararea procedurilor legale pentru contractarea unei finanţări rambursabile în cuantum de maximum 150.000.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor aferente obiectivelor de investiţii ce vizează modernizarea drumului judeţean DJ 248: limită cu nunicipiului Iaşi - Intersecţie Centura Iaşi, km. 4+345 - 7+670, achiziţionarea unei părţi din imobilul situat în municipiul Iaşi, strada Elena Doamna, nr. 49 şi modernizarea infrastructurii de transport rutier în vederea asigurării accesului în zona Aeroportului Internaţional Iaşi, respectiv modernizarea drumului judeţean DJ 282G: limită cu municipiul Iaşi - Aroneanu - Rediu Aldei (aproximativ 6,5 km).

„Ultima ședință ordinară a Consiliului Județean Iași a fost un prilej de a face bilanțul a ceea ce au însemnat ultimii patru pentru fiecare dintre noi, cei din executiv și legislativ, dar și pentru județul nostru. Construirea Aeroportului Iași, modernizarea Spitalului pentru Copii Sfânta Maria și construirea noului UPU, proiectele mature pentru construirea Institutului de Medicină Cardiovasculară și a Spitalului Integrat de Boli Respiratorii, asfaltarea a sute de km de drum județean, extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă și a serviciilor de canalizare, construirea de parcuri industriale, investițiile în educație și servicii sociale, reabilitarea muzeelor și a obiectivelor culturale, toate sunt obiective pe care acum, la final de mandat, suntem mândri să spunem că le-am putut duce la îndeplinire. Toate aceste realizări nu au fost posibile doar prin voința și eforturile noastre, ci prin sprijinul întregii echipe de la Consiliul Județean, a tuturor angajaților care muncesc cu dedicare, a tuturor angajaților din subordonate, a partenerilor instituționali și bineînețeles, a ieșenilor, care ne-au acordat votul și sprijinul”, a menționat Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe. Laura RADU