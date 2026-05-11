Consiliul Județean pune la bătaie 2 milioane de lei pentru ONG-uri

Consiliul Județean Iași pregătește lansarea unuia dintre cele mai importante programe de finanțare pentru sectorul nonprofit din județ, prin care ONG-urile, asociațiile, fundațiile, cultele religioase și structurile sportive vor putea accesa în 2026 fonduri nerambursabile în valoare totală de 2 milioane de lei.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile stabilește domeniile eligibile, condițiile de participare și mecanismul prin care banii publici vor fi distribuiți către proiecte considerate de interes județean.

Programul este construit în baza prevederilor Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activități nonprofit și are ca obiectiv declarat „îmbunătățirea calității vieții cetățenilor” prin susținerea inițiativelor civice, culturale, sociale și sportive.

Cea mai mare parte a fondurilor merge către sport

Administrația județeană susține că programul urmărește consolidarea parteneriatului dintre autorități și sectorul non-profit, într-o perioadă în care organizațiile civice și sportive reclamă tot mai des lipsa resurselor financiare.

Bugetul total de 2 milioane de lei va fi împărțit pe mai multe domenii considerate prioritare: 800.000 lei pentru sportul de performanță, 200.000 lei pentru sportul de masă, 250.000 lei pentru proiecte sociale, 250.000 lei pentru educație, 200.000 lei pentru proiecte de tineret. Alți 200.000 lei sunt destinați culturii, din care: 100.000 lei pentru cultură scrisă, 100.000 lei pentru alte proiecte culturale, 50.000 lei pentru protecția mediului, 50.000 lei pentru ordine publică și siguranța cetățeanului.

Cea mai mare parte a fondurilor merge, așadar, către sport, domeniu care cumulează jumătate din întregul program. Accentul pus pe sportul de performanță arată intenția autorităților de a susține cluburile și structurile sportive care reprezintă județul în competițiile naționale și internaționale.

Beneficiarii eligibili sunt foarte diverși: asociații, fundații, persoane juridice fără scop patrimonial, culte religioase recunoscute oficial și structuri sportive cu personalitate juridică și certificat de identitate sportivă.

Atribuirea finanțărilor se va face exclusiv prin concurs public de proiecte

Programul se va desfășura pe parcursul întregului an 2026 și poate include una sau mai multe sesiuni de selecție a proiectelor, în funcție de ritmul alocărilor și de interesul organizațiilor participante.

Autoritățile subliniază că atribuirea finanțărilor se va face exclusiv prin concurs public de proiecte, în baza unor criterii de eligibilitate și evaluare care vor fi publicate pe site-ul oficial al Consiliul Județean Iași.

Procedura va include mai multe etape: publicarea programului annual, lansarea apelului de proiecte, depunerea candidaturilor, evaluarea eligibilității și a capacității financiare, analiza proiectelor de către o comisie de evaluare, aprobarea finanțărilor prin hotărâre a Consiliului Județean, semnarea contractelor de finanțare.

Un aspect important este obligația de cofinanțare. Fiecare beneficiar trebuie să contribuie cu minimum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, ceea ce înseamnă că finanțarea nu va acoperi integral costurile inițiativelor aprobate.

De asemenea, aceeași organizație nu va putea primi mai mult de o treime din totalul fondurilor disponibile într-un an, chiar dacă depune mai multe proiecte eligibile. Măsura este gândită pentru a evita concentrarea banilor publici către un număr redus de beneficiari.

Proiectele deja începute sau finalizate nu vor mai primi bani

Documentul insistă și asupra principiilor care trebuie respectate în procesul de selecție: transparență, concurență liberă, tratament egal, eficiența utilizării fondurilor publice și interzicerea finanțărilor retroactive.

Cu alte cuvinte, proiectele deja începute sau finalizate nu vor putea primi bani ulterior, iar finanțările vor fi acordate doar pentru activități care urmează să fie implementate după semnarea contractelor.

În paralel, administrația județeană promite publicarea tuturor documentațiilor și ghidurilor de aplicare pe site-ul oficial al instituției, pentru a asigura acces egal tuturor organizațiilor interesate.

Programul de finanțări nerambursabile devine astfel una dintre principalele surse publice de susținere pentru societatea civilă ieșeană în 2026, într-un context în care ONG-urile, cluburile sportive și organizațiile culturale depind tot mai mult de granturi și finanțări locale pentru a-și continua activitatea. Carmen DEACONU