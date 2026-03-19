Constructorii pot intra pe Centura Ușoară!

După luni întregi de incertitudini, reluări de proceduri și așteptări tot mai apăsătoare, apare în sfârșit o veste care schimbă complet perspectiva traficului din Iași: două dintre cele mai importante loturi ale Centurii Ușoare de Ocolire au câștigători desemnați și intră oficial în linie dreaptă spre execuție.

Este vorba despre Loturile 1 și 4, adjudecate de asocierea Danlin XXL – Enviro Construct, într-un proiect care promite să reducă semnificativ presiunea uriașă de pe drumurile din jurul municipiului. Termenul de execuție este de 24 de luni – doi ani în care șantierul va redesena complet harta circulației din zonă.

Zeci de kilometri de drumuri noi: proiectul care poate schimba traficul din temelii

Lucrările vizează două segmente esențiale. Lotul 1: tronsonul care leagă DJ 248B Vânători (DN24) de Lețcani (DN28), pe o distanță de aproximativ 16 kilometri – o rută strategică pentru devierea traficului greu și fluidizarea accesului în oraș.

Lotul 4: un pachet complex de tronsoane care însumează aproximativ 20 de kilometri, incluzând legături între Ciurea, Tomești și Bârnova – zone aflate în plină dezvoltare și sufocate în prezent de trafic.

În total, vorbim despre aproape 36 de kilometri de drumuri modernizate sau nou construite, care ar putea schimba radical modul în care se circulă în jurul Iașului.

Proiect cu obstacole: licitații reluate și întârzieri

Drumul până aici nu a fost deloc simplu. Procedurile de licitație au fost marcate de blocaje și reluări, semn că proiectul a trecut prin filtre stricte.

Un exemplu clar este Lotul 3 (Lețcani – Voinești), unde inițial nu a fost depusă nicio ofertă, ceea ce a forțat autoritățile să reia procesul de la zero. O situație care a întârziat proiectul, dar care, potrivit oficialilor, a fost necesară pentru a asigura o implementare corectă și durabilă.

În prezent, procedurile pentru Loturile 2 și 3 sunt în desfășurare, iar obiectivul declarat este desemnarea rapidă a câștigătorilor, pentru ca întregul proiect să poată fi pus în practică fără alte blocaje.

Dincolo de cifre și contracte, Centura Ușoară a Iașului are o miză uriașă pentru locuitorii din zonă. Proiectul promite reducerea timpilor petrecuți în traffic, creșterea siguranței rutiere, diminuarea disconfortului pentru locuitori, stimularea dezvoltării economice în comunele limitrofe.

Pentru un oraș sufocat de trafic, fiecare kilometru de centură înseamnă o gură de aer. Daniel BACIU