Consumul de droguri ia amploare printre tinerii ieșeni

Consumul de droguri este o problemă care își face simțită prezența tot mai mult în județul Iași, susțin specialiștii. Numărul consumatorilor este în creștere, iar capitala Moldovei s-a transformat într-un adevărat punct de desfacere. Unele dintre substanțe, precum cele sintetice, sunt extrem de periculoase și au efecte de sute de ori mai puternice decât drogurile clasice. Astfel, pot avea efecte ireversibile asupra organismului, precizează dr. Ovidiu Alexinschi, medic primar psihiatru. „Din păcate, lucrurile nu sunt cum speram cu toții și cum ar trebui să fie. Consumul de droguri este în creștere. România, de la o țară de tranzit, cum era acum 10 sau 15 ani, a devenit o piață de desfacere pentru drogurile de mare risc. Iașul nu este nici el ocolit, fiind un mare centru urban și urniversitar. Astfel, sunt probleme foarte mari cu drogurile. Vorbim de droguri precum cocaină, amfetamină, dar și alte tipuri. În afară de canabis, ne referim mai ales la noile substanțe psihoactive, care sunt droguri de sinteză și care mimează efectele drogurilor naturale. (Sunt mai periculoase drogurile sintetice?) Ar putea fi cele mai periculoase. Acțiunile lor psihice, psihoactive, pot fi de câteva zeci sau sute de ori mai mari decât ale drogurilor cunoscute, clasice. Sunt făcute în laboratoare clandestine, prin diverse combinări de substanțe, de molecule. Au efecte dintre cele mai periculoase”, a declarat dr. Ovidiu Alexinschi, medic primar psihiatru.

Cei mai mulți dintre consumatorii de droguri din județul Iași sunt tineri, susțin specialiștii. Astfel, vârsta de debut a consumului a scăzut, iar substanțele interzise pot avea efecte ireversibile asupra creierului.

„Din păcate, tinerii sunt cei mai expuși. Vârsta pare că a scăzut în ultimii ani, ne referim la debutul consumului. Creierul unui tânăr se dezvoltă după 21 de ani, până în 25 de ani. Consumul de droguri înaintea acestei vârste viciază acest ciclu de maturizare al creierului. Astfel, pot apărea o mulțime de probleme, începând de la iritabilitate, nervozitate, instabilitate emoțională, dar și lucruri mai grave, precum anxietate, depresie sau tulburări psihotice, determinate de droguri”, a mai precizat medicul ieșean.

Cum poate fi estompat acest fenomen

Conform celor relatate de dr. Ovidiu Alexinschi, până în prezent nu s-a identificat o metodă prin care consumul de droguri să fie oprit, nici măcar în occident. Educația este cheia prin care numărul celor care apelează la astfel de substanțe psihoactive poate fi redus, mai transmit specialiștii.

Ce putem face pentru a opri consumul de droguri? „Experiența occidentului arată că nimeni nu poate câștiga lupta cu drogurile. Se pot face lucruri care să limiteze consumul, care nu se fac. Vorbim despre zona educațională, despre educație sanitară, chiar din școala gimnazială. Elevii trebuie să știe care sunt efectele drogurilor, fără să fie speriați. Educația este importantă. Apoi, mergem pe fir și îndrumăm cazurile către specialiști, unde există programe dedicate pentru tineri. Aceste lucruri lipsesc în România. Vorbim de o perioadă extrem de vulnerabilă, mai există și presiunea vârstei, presiunea grupului, presiunea de a experimenta astfel de lucruri. Dacă lucrurile s-ar face mai din timp, i-am prinde în zona în care se pot face mai multe lucruri, să nu se ajungă într-o zonă foarte periculoasă”, precizează psihiatrul ieșean.

Cu atenție, ambiție și tratament corespunzător, persoanele dependente de droguri se pot recupera și se pot reintegra în societate, transmit medicii.

Are șanse un dependent de droguri să fie recuperat? „Sigur că da! Este un mit că nu există șanse. Cercetările arată că recăderea, recidiva în dependențe nu este diferită de recăderea sau recidiva în alte boli cronice, precum hipertensiunea sau alte lucruri. Este un alt mit care nu este adevărat. În momentul în care poți interveni mai precoce, rezultatele sunt mai bune”, a încheiat dr. Ovidiu Alexinschi. Cristian ANDREI