Contestații în lanț pe Drumul Expres Suceava – Siret

Toate cele trei loturi ale Drumului Expres Suceava – Siret au constructor desemnat - o asociere româno-ucrainenă ce pare să fi dat lovitura totală: Far Foundation – Automagistral Pivden – Lincor Trans. Aceeași asociere a pus mâna pe toate cele trei loturi ale proiectului, însumând peste 55 de kilometri și aproape 6 miliarde de lei.

Dar ceea ce, la prima vedere, pare o victorie spectaculoasă se transformă rapid într-un scandal de proporții.

Este extrem de rar ca o singură asociere să câștige integral un proiect de asemenea amploare. Practic, același consorțiu va proiecta și construi întregul drum expres care leagă România de Ucraina.

Pentru că, în momentul în care toate celelalte oferte sunt eliminate, suspiciunile apar inevitabil. Iar de această dată, reacția industriei a fost explozivă.

Opt contestații, un singur verdict

Într-o mișcare fără precedent, nu mai puțin de opt contestații au fost depuse aproape simultan, după anunțul CNAIR. Este al doilea val de atacuri juridice asupra acestui contract.

Constructori grei - Frasinul, Concelex, Erbașu, MIS Grup, Retter - au intrat într-o ofensivă totală.

Acuzațiile sunt devastatoare, de la evaluări „formale”, fără analiză reală

motive de respingere „generice” și neclare, la eliminarea în bloc a tuturor ofertelor concurente și presiune pentru a închide rapid procedura.

Pe scurt: o licitație care, în opinia contestatarilor, ar fi fost „decisă din pix”.

În spatele acestor contestații se ascund conflicte mult mai adânci. Unele asocieri reclamă că au fost excluse pe baza unor suspiciuni neconfirmate juridic. Altele acuză reguli schimbate din mers sau cerințe impuse selectiv.

Cazul Dimex, invocat într-o contestație, arată cât de tensionată este situația: acuzații de asociere frauduloasă, fără o decizie definitivă în instanță, dar suficient de puternice pentru a influența evaluarea.

În paralel, disputa privind „terții susținători” - o chestiune tehnică aparent banală - a devenit motiv de blocaj major, cu plângeri deja ajunse în instanță.

Cronometrul SAFE ticăie: dacă întârziem, pierdem tot

Deasupra acestui haos planează o amenințare mult mai mare decât orice contestație: pierderea finanțării europene.

Proiectul este susținut prin programul SAFE - un mecanism strategic al Uniunii Europene, care finanțează infrastructura cu rol dublu: civil și militar. Iar termenul-limită este implacabil: mai 2026.

Premierul Ilie Bolojan a cerut accelerarea procedurilor, tocmai pentru a evita un dezastru financiar.

Dar aici apare paradoxul: graba de a salva finanțarea riscă să alimenteze exact contestațiile care pot bloca proiectul.

Drumul Expres Suceava – Siret va lega infrastructura rutieră din România de drumul M19 din Ucraina și, mai ales, va permite mobilitate rapidă - inclusiv militară — într-un context geopolitic complicat. Daniel BACIU