Contestațiile la licitația privind supervizarea lucrărilor pe autostrada Sărățeni - Joseni, respinse

Procesul de atribuire a contractului pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 1C Sărățeni–Joseni al Autostrăzii Unirii A8 a trecut de ultimul obstacol administrativ, după ce Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) a respins cele două contestații depuse în cadrul procedurii.

Decizia CNSC confirmă rezultatul stabilit anterior de Comisia de Evaluare a Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR), care desemnase câștigătorul licitației încă din luna decembrie 2025. În aceste condiții, contractul pentru supervizare poate fi semnat oficial.

Potrivit directorului general al CNIR, Gabriel Budescu, rolul supervizorului este esențial pentru buna desfășurare a proiectului. „Odată cu respingerea contestațiilor, toate cele patru loturi dintre Sărățeni și Pipirig vor avea contracte de supervizare. Supervizorul va monitoriza proiectarea și execuția lucrărilor, conformitatea tehnică, precum și calitatea materialelor și a echipamentelor utilizate”, a declarat acesta.

Lotul 1C Sărățeni–Joseni, amplasat pe teritoriul județelor Mureș și Harghita, are o lungime de 32,4 kilometri și este unul dintre segmentele tehnic dificile ale secțiunii montane a Autostrăzii A8.

Proiectul include 39 de poduri și pasaje, 3 tuneluri unidirecționale, 4 polate, 2 ecoducte destinate traversării faunei.

Situația contractelor de supervizare – Secțiunea II Miercurea Nirajului–Leghin

Lot 1C Sărățeni–Joseni (32,4 km) – contractul poate fi semnat (decizie CNSC: 19 februarie 2026)

Lot 1D Joseni–Ditrău (14,4 km) – supervizorul desfășoară deja activități

Lot 2A Ditrău–Grințieș (37,9 km) – supervizarea este în desfășurare

Lot 2B Grințieș–Pipirig (31,5 km) – procedură în curs pentru semnarea contractului

Prin finalizarea acestor etape administrative, secțiunea montană a Autostrăzii Unirii face un nou pas spre intrarea efectivă în faza de execuție, considerată una dintre cele mai complexe investiții rutiere din România. Daniel BACIU