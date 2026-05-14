Contrabanda cu țigări rămâne una dintre cele mai vizibile presiuni la frontiera de est a Uniunii Europene. În zona administrată de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, capturile au crescut puternic: 980.693 de pachete confiscate în 2024, față de peste 2 milioane de pachete în 2025. Practic, volumul țigărilor reținute s-a dublat într-un singur an.

În 2025, țigările confiscate în zona ITPF Iași au fost evaluate la peste 36,28 milioane lei. În același an, prin punctele de trecere aflate în responsabilitatea inspectoratului au trecut aproximativ 9,9 milioane de persoane și peste 3,3 milioane de mijloace de transport.

Cu alte cuvinte, frontiera administrată de la Iași nu este o zonă marginală, ci o poartă intens circulată, prin care trec oameni, camioane, autocare, colete, marfă legală și, uneori, bunuri ascunse.

Capturi importante și în 2026

Contrabanda a continuat și în acest an. În martie, la Rădăuți Prut, polițiștii de frontieră au oprit un microbuz înmatriculat în Republica Moldova. Șoferul a declarat că transportă fructe, dar după primele rânduri de cutii cu mere au fost descoperite 55 de cutii cu țigarete, ascunse prin metoda „capac”.

Captura a fost de 550.000 de țigarete, adică 27.500 de pachete, evaluate la 344.750 lei. Microbuzul, evaluat la 17.500 lei, a fost indisponibilizat, iar șoferul a fost reținut pentru 24 de ore. Tot în martie, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Bivolari au descoperit 130.000 de țigarete de contrabandă, echivalentul a 6.500 de pachete. Valoarea bunurilor a fost estimată la 97.500 lei.

În acest caz, au fost indisponibilizate două autovehicule, evaluate la 55.000 lei, iar doi bărbați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

La Albița, în aceeași lună, într-un autocar cu destinația Italia, echipa comună de control a descoperit 2.600 de țigarete, adică 130 de pachete, ascunse într-un colet aflat în cala autocarului. Bunurile, cu timbru de acciză Republica Moldova, au fost evaluate la 2.400 lei. Șoferul a fost amendat cu 10.000 lei.

Luna trecută, la PTF Oancea, a fost descoperită o altă cantitate: 18.100 de țigarete, echivalentul a 905 pachete, cu timbru de acciză Republica Moldova. Valoarea totală a fost estimată la 18.100 lei, iar în cauză se fac cercetări pentru contrabandă.

Pe lângă țigarete, în primele luni din 2026 au fost descoperite și alte produse accizabile.

Țigări ascunde printre mere, în autocare și bagaje

Cazurile din 2026 arată metode diferite folosite pentru transportul țigărilor de contrabandă.

La Rădăuți Prut, țigările au fost ascunse după cutii cu mere. În municipiul Iași, au fost transportate cu două autovehicule. La Albița, au fost descoperite într-un colet aflat în cala unui autocar. La Oancea, au fost depistate în fluxul obișnuit de intrare în țară. ITPF Iași gestionează o frontieră extinsă, de 955 de kilometri: 680 km cu Republica Moldova, 72 km cu Ucraina și peste 200 km de frontieră fluvială.

Zona include puncte de trecere rutiere, feroviare și fluviale, de la Albița și Sculeni până la Oancea, Galați sau Rădăuți Prut.

Pentru economia locală, contrabanda înseamnă pierderi fiscale, concurență neloială și bani care ajung în rețele ilegale. Pentru stat, înseamnă costuri operative și presiune pe punctele de control.

Dan DIMA