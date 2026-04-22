Contract de miliarde pentru ultimul tronson din Autostrada A8, care trece Prutul

Ultimul tronson al Autostrada A8 intră în linie dreaptă, iar simbolistica depășește asfaltul - România face primul pas concret către o autostradă care trece granița și leagă, fizic, două lumi separate de Prut.

Compania Națională de Investiții Rutiere a desemnat câștigătorul contractului pentru tronsonul 4, între Iași și Ungheni. Este vorba de ultimii kilometri construiți pe teritoriul României și, mai mult decât atât, de primul segment de autostradă românească care va continua dincolo de graniță, în Republica Moldova.

Contractul care mută harta

Asocierea de firme italiene ITINERA, ICM și SAIPEM a câștigat un contract de 3,57 miliarde lei (fără TVA), într-o procedură surprinzător de rapidă pentru standardele românești: mai puțin de trei luni de la depunerea ofertelor până la atribuire.

Durata totală: 46 de luni - 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție.

Dar dincolo de cifre, adevărata miză este alta: acest tronson de 15,5 km include și aproximativ 5 kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova, o premieră absolută.

Tronsonul 4 este o piesă de rezistență într-un puzzle geopolitic mai mare. Pentru prima dată, o autostradă românească va trece Prutul și va continua într-un proiect comun, finanțat și coordonat într-un cadru european (Programul SAFE).

Este, practic, materializarea unei idei vehiculate de decenii: conectarea reală dintre Iași și Chișinău, nu doar prin poduri simbolice, ci prin infrastructură modernă, de mare viteză.

Cei 15,5 kilometri nu vor fi deloc simpli. Dimpotrivă, sunt printre cei mai tehnici din întreg proiectul A8: 14 poduri și pasaje – o densitate ridicată pentru un tronson relativ scurt, 2 tunele, dintre care unul impresionant, de aproximativ 1,76 km, 2 noduri rutiere majore, inclusiv unul strategic pentru conexiunea cu viitorul Spital Regional și Aeroportul Iași.

Un segment-cheie, de 2,77 km între Golăiești și Podul peste Prut, a fost deja prioritizat, semn că autoritățile vor să livreze rapid prima bucată vizibilă a proiectului.

