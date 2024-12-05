Copiii ieșenilor ajung tot mai des în cabinetele psihologilor

* rezultatele studiilor ne arată că unu din patru copii prezintă o formă de anxietate, dar și de impulsivitate * „Acestea sunt doar câteva dintre problemele pe care copiii le întâmpină, prin prisma faptului că nu cunosc modalități eficiente de gestionare a propriilor emoții”, susține Mădălina Nistor, psiholog ieșean

În ultimii ani, tot mai mulți ieșeni au început să fie preocupați de sănătatea psihică a copiilor lor, iar acest lucru se poate observat foarte ușor în cabinetele specialiștilor, care primesc tot mai des pacienți minori ce au nevoie de ajutor pentru a depăși anumite probleme sau pentru a se dezvolta armonios. Astfel, psihologul nu mai reprezintă de multă vreme un moft, fiind considerat mai mult o necesitate timpurilor noastre. „Timpul trece foarte repede, iar copiii de astăzi sunt imediat adulți. Cu toții ne dorim, mai ales dacă suntem parinți, să crește adulți sănătoși din toate punctele de vedere. Astfel, este important să punem accent atât pe sănătatea fizică a copilului, cât și pe sănătatea psihică. Aceste două lucruri merg mână în mână. Un copil care este sănătos din toate punctele de vedere este gata să înfrunte toate provocările care îi ies în cale pe parcursul vieții, rafinându-și astfel modul de a percepe lucrurile, calitatea vieții sale crescând considerabil”, a precizat psihologul Andreea Coman.

Angajam camerista cu sau fara experienta, minim 8 clase. Tel: 0744709581

Dezvoltarea personală, extrem de importantă

Conform psihologilor, în dezvoltarea unui copil joacă un rol important mediul în care acesta creştere și mediul în care își petrece de cele mai multe ori timpul. Astfel, dezvoltarea personală este un proces de durată care este de preferat să se extindă pe tot parcursul vieții, începând încă din primii ani de viață, fiind influențat de părinți, profesori, grupuri de apartenență și de mediu. „Despre dezvoltarea personală se poate spune faptul că este un pion primordial în personalitatea copilului, în modul de comunicare, în adaptare facilă la diferite situații de viață. Nu putem să nu discutăm despre beneficiile dezvoltării personale referindu-ne în primul rând la rezultatele studiilor ce arată că unu din patru copii prezintă formă de anxietate, cât și la impulsivitatea pe care micuții o au în prezent, la modul în care își manifesta emoțiile care le afectează viața, modul în care își petrec timpul liber sau cum se comporta la școală. Acestea sunt doar câteva dintre problemele pe care copiii le întâmpină, prin prisma faptului că nu cunosc modalități eficiente de gestionare a propriilor emoții”, susține și Mădălina Nistor, psiholog ieșean. Cristian ANDREI