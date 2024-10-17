Copiii ieșenilor învață să fie lideri încă de pe băncile școlii

În curților școlilor din Iași nu trebuie să cauți prea mult pentru a găsi supereroi. Ei nu poartă capele sau măști și nici nu salvează orașul din ghearele unor răufăcători. În schimb, își dezvoltă curajul, învață să ia decizii și descoperă ce înseamnă cu adevărat să fii lider. Pe băncile școlii, în mijlocul colegilor, copiii din Iași participă la programe de dezvoltare personală și leadership care îi transformă treptat în liderii de mâine.

n sala de clasă, la prima oră, profesorii le explică celor mici că un lider nu trebuie să fie întotdeauna cel mai puternic sau cel mai deștept. Un lider bun este cel care știe să asculte, să încurajeze și să îndrume echipa. Fie că este vorba despre organizarea unei excursii de clasă, un proiect educativ sau coordonarea unei echipe în cadrul unui concurs, copiii au ocazia să își asume roluri de responsabilitate. Iar aceste „misiuni” vin adesea cu provocări neașteptate, care, în loc să îi descurajeze, îi fac să râdă și să învețe din experiență.

Prima aventură: proiectul cu lipici

La una din școlile din Iași, elevii claselor a IV-a au fost provocați să organizeze un târg școlar pentru a strânge bani pentru o excursie. Maria, o fetiță cu părul bălai și o ambiție de nestăvilit, a fost aleasă să coordoneze echipa de creație. Ideea era să facă semne de carte personalizate, dar lucrurile au luat o turnură amuzantă când au încercat să folosească lipiciul glitter pentru decorare. În loc să lipească semnele de carte, au lipit mesele, podeaua, iar un coleg chiar a reușit să se lipească de scaun. În haosul general, Maria a reușit să îi liniștească și să refacă planul de atac, dând dovadă de o stăpânire de sine pe care orice lider ar fi invidiat-o. „Am învățat că, de multe ori, soluția nu este să te enervezi, ci să găsești rapid o altă cale”, a spus Maria la final, zâmbind.

Lideri prin joacă

Programele de leadership din școlile ieșene nu sunt doar despre cum să conducă o echipă sau un proiect. Ele pun accent pe joacă și creativitate. Astfel, în timpul orelor de educație non-formală, elevii participă la simulări de „guvern” sau „companii” școlare, unde își asumă roluri diverse, de la prim-ministru la manager de proiect. Prin jocuri de echipă și activități ludice, copiii învață să negocieze, să rezolve conflicte și să își asume responsabilități.

Un exemplu de succes este Consiliul Elevilor dintr-o școală gimnazială din Tătărași, unde copiii au învățat să dezbată idei pentru îmbunătățirea condițiilor din școală. „Am propus să facem o mini-grădină în curtea școlii și să organizăm un concurs de desen pe asfalt”, povestește Andrei, un elev de clasa a V-a. După câteva dezbateri aprinse, planul a fost pus în aplicare, iar elevii au devenit nu doar lideri, ci și creatori de spații verzi.

Pentru mulți dintre acești copii, leadershipul nu înseamnă doar organizarea unui proiect sau câștigarea unui concurs. Leadershipul înseamnă să te implici în comunitatea ta și să îți ajuți colegii. Într-o școală din Nicolina, elevii au organizat o campanie de strângere de fonduri pentru a ajuta un coleg care avea nevoie de un tratament medical. Cu creativitate și inițiativă, au realizat afișe, au făcut prezentări în fața altor clase și au coordonat evenimente caritabile. Aceste acțiuni, aparent mici, au un impact profund asupra modului în care copiii percep leadershipul – ca fiind nu doar despre succesul personal, ci despre ajutorul acordat celorlalți.

Cu fiecare provocare depășită, copiii ieșeni își dezvoltă abilități esențiale pentru viața de adult. Programele de dezvoltare personală și leadership îi ajută să își dezvolte gândirea critică, să își gestioneze emoțiile și să învețe să colaboreze cu ceilalți. „Leadershipul nu înseamnă să fii șef, ci să fii cineva pe care ceilalți să vrea să-l urmeze”, explică doamna profesoară Popescu, care coordonează un program de leadership la o școală din Iași.

La finalul fiecărui proiect, micii lideri învață nu doar cum să conducă o echipă, ci și cum să fie empatici, cum să comunice eficient și, mai ales, cum să își asume responsabilitatea pentru deciziile lor. Aceste calități îi vor pregăti pentru viitor, fie că vor deveni lideri de echipe, antreprenori sau simpli cetățeni activi în comunitate.

Supereroii din curtea școlii din Iași continuă să crească și să se dezvolte, descoperind în fiecare zi noi abilități și talente. Prin aceste programe, copiii își formează nu doar o încredere de sine solidă, ci și dorința de a face o diferență în comunitate. Și, cine știe, poate într-o zi îi vom vedea pe acești mici lideri transformând nu doar curtea școlii, ci întregul oraș, poate chiar lumea.

Maura ANGHEL