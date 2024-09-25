Copil de 3 ani, luat de sus de o mașină
O minoră în vârstă de 3 ani, lăsată nesupravegheată, a fost accidentată de un autoturism în municipiul Roman, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.
‘În timp ce o femeie în vârstă de 50 ani, din Roman, conducea un autoturism pe strada Primăverii din municipiul Roman, ar fi surprins şi accidentat o minoră în vârstă de 3 ani care, nefiind supravegheată de un adult, s-ar fi angajat în traversarea străzii prin loc nepermis şi fără să se asigure’, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, inspectorul Ramona Ciofu.
Minora a fost transportată la Centrul de Primiri Urgenţe Roman, pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.
Poliţiştii continuă cercetările cu privire la săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă.
