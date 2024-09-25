La Iași, roșiile sunt mai scumpe decât avocado
„Prefer adrenalina și savoarea contactului direct și nemediat cu publicul din sala de teatru”
Prețul carburanților, astăzi, în toate stațiile din Iași
O tastatură care costă cât o mașină face furori pe internet. Ce știe să facă VIDEO
VIDEO | Insula Pisicilor din Brazilia, paradisul din mijlocul oceanului devenit refugiu pentru animalele abandonate de stăpâni. Multe dintre feline au devenit sălbatice
Revoluție la granițele României: din 12 octombrie, intrarea și ieșirea din țară se schimbă complet
FOTO -- Un vlăstar din Teiul lui Mihai Eminescu a fost plantat la Chișinău
GRAV! Austeritatea alungă medicii și goleşte spitalele
Publica anunt
Inapoi
Pagina principală Moldova Copil de 3 ani, luat de sus de o mașină

Copil de 3 ani, luat de sus de o mașină

Copil de 3 ani, luat de sus de o mașină

O minoră în vârstă de 3 ani, lăsată nesupravegheată, a fost accidentată de un autoturism în municipiul Roman, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

‘În timp ce o femeie în vârstă de 50 ani, din Roman, conducea un autoturism pe strada Primăverii din municipiul Roman, ar fi surprins şi accidentat o minoră în vârstă de 3 ani care, nefiind supravegheată de un adult, s-ar fi angajat în traversarea străzii prin loc nepermis şi fără să se asigure’, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, inspectorul Ramona Ciofu.

Minora a fost transportată la Centrul de Primiri Urgenţe Roman, pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Poliţiştii continuă cercetările cu privire la săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă. 

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe