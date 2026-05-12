Iașul bifează o nouă performanță în educația artistică. Corul „Waldorfia” al Liceului Teoretic Waldorf Iași a obținut Premiul I la Olimpiada Națională Corală 2026, competiție desfășurată la Buzău, în perioada 6-8 mai, și dedicată celor mai bune ansambluri corale școlare din țară.

Pentru elevii ieșeni, premiul nu este doar o distincție, ci finalul unui drum început prin calificările succesive de la etapa județeană și etapa zonală. Corul a reprezentat județul Iași după etapa zonală desfășurată la Vaslui, pe 4 aprilie 2026, unde a obținut dreptul de a merge mai departe în competiția națională.

Ansamblul este coordonat de dirijorul Daniel Popa, cel care a construit, alături de copii, un parcurs artistic bazat pe rigoare, expresivitate și coeziune de grup. Într-o competiție în care contează nu doar calitatea vocală, ci și prezența scenică, armonia ansamblului și sensibilitatea interpretării, corul „Waldorfia” a reușit să se impună la nivel național.

De ce contează această performanță pentru Iași

Premiul obținut de Liceul Teoretic Waldorf Iași arată că performanța școlară nu înseamnă doar rezultate la matematică, informatică sau științe exacte. Educația artistică rămâne una dintre zonele în care elevii își dezvoltă disciplina, atenția, memoria, încrederea și capacitatea de a lucra împreună.

Muzica corală cere timp, exercițiu și răbdare. Fiecare voce trebuie să se așeze în ansamblu, iar succesul depinde de felul în care elevii reușesc să transforme pregătirea individuală într-o construcție comună. Din acest punct de vedere, Premiul I obținut de corul „Waldorfia” este și o recunoaștere a unei comunități școlare care investește în formarea culturală a copiilor.

Rezultatul de la Buzău confirmă și rolul pe care școlile ieșene îl pot avea în competițiile naționale dedicate artei. Într-un sistem educațional în care accentul cade adesea pe examene, medii și clasamente, succesul unui cor de elevi readuce în prim-plan valoarea educației prin artă.

Un premiu construit prin disciplină și pasiune

Participarea la Olimpiada Națională Corală a evidențiat nivelul artistic al ansamblului și importanța activităților corale în formarea culturală și umană a elevilor. Premiul I reprezintă încununarea unui proces susținut de pregătire, în care expresivitatea artistică, disciplina și sensibilitatea muzicală au contribuit la construirea unei identități interpretative autentice.

Pentru copiii din cor, experiența unei olimpiade naționale înseamnă mai mult decât un concurs. Înseamnă repetiții, emoții, scenă, responsabilitate și întâlnirea cu alte coruri din țară. Pentru școală, premiul devine o confirmare că educația artistică poate produce performanță reală atunci când este susținută constant.

Corul „Waldorfia” se întoarce la Iași cu Premiul I și cu o recunoaștere importantă pentru întreaga comunitate Waldorf: elevi, părinți, profesori și coordonatori. În spatele trofeului stă o lecție simplă, dar puternică: arta, atunci când este lucrată cu seriozitate, poate duce o școală din Iași pe podiumul național. Maura ANGHEL