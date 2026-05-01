Pentru mulți ieșeni, vinerea marchează începutul neoficial al weekendului. După o săptămână aglomerată, cu drumuri prin oraș, cumpărături în piețe și planuri pentru zilele libere, o rețetă simplă, dar spectaculoasă, poate schimba complet atmosfera mesei. Cotletele de miel la grătar sunt potrivite tocmai pentru că nu cer ore întregi de pregătire, dar au gust de preparat festiv.

Carnea de miel are nevoie de puține ingrediente, însă acestea trebuie alese bine. Usturoiul, rozmarinul, cimbrul, lămâia și uleiul de măsline sunt suficiente pentru a-i pune în valoare aroma. Secretul nu este să acoperi gustul cărnii, ci să îl completezi.

Pentru patru porții sunt necesare aproximativ opt cotlete de miel, două-trei linguri de ulei de măsline, trei căței de usturoi zdrobiți, zeama de la o jumătate de lămâie, sare, piper, rozmarin proaspăt sau uscat și puțin cimbru. Cine preferă un gust mai intens poate adăuga și un vârf de boia afumată sau câteva frunze de mentă tocate mărunt.

Cotletele se șterg bine cu un prosop de hârtie, apoi se așază într-un bol. Se adaugă uleiul, usturoiul, zeama de lămâie, ierburile aromate, sarea și piperul. Carnea se masează ușor, astfel încât marinada să ajungă pe toate părțile. Ideal este să stea la rece cel puțin 30 de minute, iar dacă timpul permite, chiar două-trei ore.

Cum se gătesc corect cotletele de miel

Grătarul trebuie să fie bine încins înainte de a pune carnea. Dacă este folosit un grătar clasic, jarul trebuie să fie stabil, fără flacără puternică. „Dacă se folosește o tigaie grill, trebuie încinsă foarte bine pentru ca bucățile de carne să prindă crustă frumoasă.

Cotletele de miel se gătesc, în general, câte trei-patru minute pe fiecare parte, în funcție de grosime și de cât de bine făcută se dorește carnea. Pentru un rezultat fraged, este important să nu fie întoarse prea des. Se lasă pe o parte până se rumenesc, apoi se întorc o singură dată.

După ce sunt luate de pe grătar, cotletele nu se servesc imediat. Se lasă cinci minute la odihnit, acoperite lejer cu folie sau cu un capac. În acest timp, sucurile se redistribuie în carne, iar friptura rămâne mai fragedă", ne-a spus Florin, un cunoscut bucătar din Iași și proprietar al unei măcelării.

Cu ce se servesc cotletele de miel

Cotletele de miel merg foarte bine cu garnituri simple. Cartofii noi cu mărar, legumele la grătar, salata verde cu ceapă verde și ridichi sau un sos de iaurt cu usturoi pot completa perfect farfuria. Pentru o masă cu aer local, se pot adăuga legume cumpărate din piețele Iașului: salată, ceapă verde, ridichi, spanac sau verdețuri de sezon.

Un sos rapid se poate face din iaurt grecesc, usturoi pisat, zeamă de lămâie, sare, piper și puțină mentă. Este proaspăt, ușor și echilibrează foarte bine gustul intens al mielului.

Rețeta de vineri nu trebuie să fie complicată. Uneori, cele mai bune mese sunt cele în care ingredientele sunt puține, focul este bine potrivit, iar carnea este lăsată să vorbească prin gust. Cotletele de miel la grătar sunt exact acel fel de mâncare care adună oamenii la masă fără prea mult efort, dar cu efect sigur. Tania DAMIAN