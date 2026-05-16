Cimitirul Eternitatea din Iași a fost, sâmbătă, unul dintre cele mai aglomerate locuri din oraș. Ieșenii care au trecut prin zonă au observat cozi și un flux mare de persoane venite la morminte, cu lumânări, flori, colivă sau pachete pentru împărțit.

Explicația ține, cel mai probabil, de ritmul firesc al pomenirilor din calendarul religios și din viața familiilor. Sâmbăta este ziua în care, în mod tradițional, se fac parastase, se aprind lumânări pentru cei trecuți la cele veșnice și se împart alimente de pomană.

Nu a fost Sâmbăta Morților, dar s-au făcut pomeniri

Ziua de 16 mai nu este, în calendarul ortodox, „Sâmbăta Morților” sau Moșii de vară. În 2026, Moșii de vară vor fi pe 30 mai, înainte de Rusalii. Totuși, acest lucru nu înseamnă că pomenirile nu pot avea loc și în alte sâmbete.

În multe familii, parastasele sunt programate la anumite intervale după deces: la 40 de zile, la 3 luni, la 6 luni, la 1 an sau la 7 ani. Din acest motiv, cimitirele mari ale orașului, în special Eternitatea, pot deveni foarte aglomerate chiar și într-o sâmbătă obișnuită.

De ce se dă de pomană sâmbăta

În tradiția ortodoxă, sâmbăta este zi de pomenire a celor adormiți. Credincioșii merg la biserică sau la cimitir, cer să fie pomeniți cei din familie și împart alimente în memoria lor.

De obicei, se dau de pomană colivă, colaci, fructe, dulciuri, mâncare gătită, lumânări sau pachete pregătite în funcție de posibilitățile fiecărei familii. Gestul are o semnificație spirituală și comunitară: cei vii îi pomenesc pe cei morți, iar milostenia devine o formă de continuitate a iubirii de familie.

Cimitirul Eternitatea, loc de memorie pentru Iași

Cimitirul Eternitatea este unul dintre cele mai cunoscute cimitire din Iași și un reper al memoriei orașului. Aici se află mormintele multor personalități, dar și ale mii de familii ieșene care vin periodic pentru îngrijirea locurilor de veci.

În zilele de sâmbătă, aglomerația este explicabilă și prin faptul că mulți oameni au timp liber, pot veni împreună cu familia, pot curăța mormintele și pot chema preotul pentru o slujbă de pomenire. În plus, apropierea Moșilor de vară îi determină pe unii credincioși să facă din timp pregătiri la morminte.

Ce trebuie să știe cei care merg la cimitir

În astfel de zile, cei care merg la Cimitirul Eternitatea trebuie să se aștepte la trafic mai intens în zonă, locuri de parcare mai greu de găsit și aglomerație la intrare sau pe aleile principale. Pentru persoanele în vârstă, este recomandat ca vizita să fie făcută mai devreme, înainte ca fluxul de oameni să crească.

Aglomerația de sâmbătă arată că, dincolo de calendarul marilor sărbători, pomenirea morților rămâne o practică vie în Iași. Pentru multe familii, mersul la cimitir nu este doar un obicei religios, ci și un gest de grijă, memorie și legătură cu cei plecați. Clara DIMA