Crăciunul grăbit risipește magia sărbătorii

Nici bine nu am ajuns la mijlocul toamnei că deja au început pregătirile de Crăciun. Deși aduce un freamăt apart, nu putem trece cu vederea cum această efervescență începe din ce în ce mai devreme, schimbând parcă ritmul natural al așteptării sărbătorii. Cu o lună și jumătate înainte de Ajun, vitrinele magazinelor strălucesc deja de globuri, ghirlande și reclame care îndeamnă la cumpărături. Piețele, de obicei animate de culorile toamnei, sunt invadate de oferte și aromele condimentelor de Crăciun, parcă uitând că zilele de noiembrie încă poartă parfumul frunzelor uscate și al gutuilor coapte.

Această goană pentru pregătiri timpurii, deși împrumută un strop de bucurie comercială și un fior trecător, vine cu un preț ascuns: diluarea spiritului autentic al sărbătorii. Odinioară, Crăciunul era așteptat cu sufletul la gură, fiecare zi din decembrie aducând cu sine o bucurie aparte – împodobirea bradului cu familia, pregătirea prăjiturilor tradiționale și colindele auzite la fereastră. Astăzi, însă, începem să uităm frumusețea acelor momente, pierzându-ne în cursa frenetică a cumpărăturilor, promoțiilor și planurilor elaborate de la mijlocul toamnei.

În orașele mari, luminile festive sunt aprinse încă din noiembrie, iar centrele comerciale își îmbracă fațadele în decorațiuni sclipitoare, chemând trecătorii să cumpere cadouri, să guste din deliciile specifice și să se bucure de spectacole tematice. Pe de altă parte, aceleași lumini par să înceapă să înlocuiască treptat emoția așteptării, transformând perioada de dinainte de momentul Nașterii Domnului într-un sezon de sărbătoare continuă, în care magia zilelor de decembrie se estompează sub presiunea unei festivități prelungite.

Oferte generoase pentru porcii de Crăciun

În sate, unde tradițiile au rămas mai bine conservate, forfota Crăciunului începe și ea să își facă simțită prezența mai devreme. Anunțurile pentru vânzarea porcilor, esențiali pentru mesele tradiționale, apar încă de la sfârșitul lunii octombrie, iar căutarea celor mai bune produse devine o prioritate pentru gospodari. În Dobrovăț, un sat faimos pentru respectarea tradițiilor, porcii sunt deja disponibili pentru vânzare, cu un preț de 19 lei pe kilogram în viu. „Cei care aleg să vină pentru a-și asigura carnea proaspătă sunt întâmpinați cu o experiență completă – de la tăierea și ambalarea pe loc a animalelor, până la un pahar de vin fiert oferit cu ospitalitatea specifică locului”, spun gospodarii într-un anunț postat pe Internet. Această tradiție păstrează farmecul autentic, dar nu este lipsită de influența noii realități: pregătirile se întind pe o perioadă tot mai lungă, iar emoția apropiată a Crăciunului riscă să devină o obișnuință.

Cu toate acestea, această grabă a sărbătorii aduce și o serie de întrebări: cât din bucuria autentică se pierde atunci când Crăciunul începe să fie planificat și trăit timp de două luni? Cadourile, de exemplu, odinioară alese cu grijă în ultimele zile înainte de Ajun, sunt acum cumpărate de la sfârșitul toamnei, lăsând un gol în intensitatea trăirii. Aromele sarmalelor, cozonacilor și mirosul proaspăt de brad sunt mai puțin surprinzătoare atunci când devin familiare mult înainte ca sărbătoarea propriu-zisă să sosească.

În timp ce agitația aduce, fără îndoială, un câștig comercial și un strop de veselie anticipată, să nu uităm că farmecul Crăciunului nu stă doar în luminile aprinse din timp și în mesele pline, ci în trăirile și momentele împărtășite cu cei dragi, în magia zilelor reci de decembrie și în emoția colindelor auzite la fereastră. Poate că, dacă am alege să savurăm fiecare etapă a pregătirilor fără grabă, Crăciunul ar redeveni sărbătoarea plină de căldură și semnificație, așa cum o cunoașteam odinioară – o sărbătoare a familiilor reunite, a poveștilor spuse la gura sobei și a liniștii regăsite după forfota anului.

Maura ANGHEL

Această frenezie prematură, deși aduce un entuziasm trecător, riscă să golească Crăciunul de esența sa profundă. Transformarea unei sărbători odinioară sacră într-o goană comercială cu mult înainte ca decembrie să sosească poate diminua bucuria simplă a așteptării și frumusețea pregătirilor liniștite. Unde au rămas acele seri când familia se aduna în jurul bradului proaspăt împodobit, cu sufletul plin de nerăbdarea copilărească ce număra zilele până la Crăciun?



