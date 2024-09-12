Creditul pentru asigurarea căldurii în apartamente, aprobat cu voturile PSD

* în favoarea proiectului de hotărâre au votat consilierii PNL, PMP și PSD, în timp ce aleșii locali de la USR au vot împotrivă, iar viceprimarul Răzvan Timofciuc s-a abținut de la vot * astfel, cu 17 voturi, 6 voturi împotrivă și o abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat * cât privește proiectul de majorare a prețului gigacaloriei pentru populație, respins până acum de două ori de către plenul Consiliului Local, primarul Chirica a declarat că nu va renunța la această idee, cu atât mai mult cu cât propunerea de „ajustare” a costurilor privind producerea, transportul și distribuția agentului termic vine din partea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE)

Întruniți în ședință extraordinară de îndată, consilierii locali au aprobat miercuri contractarea unui credit în valoare de 145 de milioane de lei în vederea achiziționării combustibilului necesar asigurării agentului termic în sezonul rece 2024/2025. „În condițiile în care nu vom beneficia de sprijin de la Guvern și până când sistemul de termoficare va fi preluat de un alt operator este esențial ca Primăria să apeleze la acest împrumut pentru a asigura încălzirea și apa caldă pentru cei peste 50.000 de preșcolari și elevi din unitățile de învățământ branșate, pentru miile de angajați și pacienți din spitale, pentru cele peste 21.000 de familii de ieșeni, ca și pentru companiile partenere. Spre deosebire de alte orașe, sistemul de termoficare din Municipiul Iași este operațional, dar nu poate funcționa fără gazele naturale pe care le vom cumpăra din acest împrumut din care vom cheltui doar sumele strict necesare. Am speranța că, dincolo de interesele politice, membrii Consiliului Local vor înțelege corect situația și că vor lua decizia rațională de a aproba acest împrumut, în lipsa căruia preșcolarii, elevii, pacienții și familiile de ieșeni vor petrece iarna în frig”, a anunțat, în deschiderea ședinței, primarul Mihai Chirica. „Consilierii social democrați vor vota acest proiect de hotărâre în condițiile în care, așa cum am mai spus-o, ne gândim strict la ieșenii care sunt racordați în momentul de față la sistemul centralizat de termoficare”, a spus, la rândul său, consilierul Bogdan Crucianu, șeful grupului consilierilor PSD din Consiliul Local.

Timofciuc: „O astfel de decizie trebuia evitată prin investiții în retehnologizarea sistemului de termoficare”

Viceprimarul Răzvan Timofciuc și-a argumentat decizia de a se abține de la vot prin faptul că aprobarea unui astfel de împrumut ar împovăra și mai mult bugetul local și așa destul de „sărac” în acest an, care nu permite finanțarea unor investiții importante pentru oraș.

În plus, Răzvan Timofciuc a acuzat Executivul Primăriei că nu a aplicat în acest an pentru atragerea de fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în vederea realizării unei centrale de hidrogen prin electroliză, care ar fi redus semnificativ costurile de producere a agentului termic livrat populației. „Anul trecut s-a mai făcut un împrumut de 40 milioane euro pentru același lucru. O astfel de decizie care amanetează bugetul Iasului pe următorii ani nu se ia de pe o zi pe alta. Și o astfel de decizie trebuia evitată prin investiții în retehnologizarea sistemului de termoficare. Ca reprezentant al Executivului, consider ca trebuie să am un cuvânt de spus în privința unor astfel de proiecte majore pentru comunitate. Ieșenii nu pot fi îndatorați la nesfârșit cu zeci de milioane de euro pentru serviciul de termoficare, fără să avem un plan clar, predictibil și asumat la nivel administrative, prin care acest serviciu să fie retehnologizat și să nu distrugem viitorul orașului doar pentru ca nu există o viziune de a răspunde acestei provocări”, a mai spus viceprimarul.

Municipalitatea, obligată să recurgă la împrumut pentru ca CET-ul să poată funcționa la iarnă

Primarul Mihai Chirica a declarat că municipalitatea „a fost nevoită” să apeleze la acest împrumut întrucât nu dispune de resursele financiare necesare pentru acoperirea costurilor cu achiziționarea combustibilului, respectiv a gazului metan, necesar funcționării CET 1 în iarna 2024/2025. „Există o diferență mare între costurile de producție a gigacaloriei și tariful pe care îl aplicăm pentrtu populație și ca urmare avem nevoie de bani. Pe de altă parte, în acest moment nu dispunem de resursele necesare pentru a avea 145 de milioane de lei pentru achiziționarea combustibilului pentru la iarnă, pentru că avem de asigurat în continuare sume mari pentru cofinanțarea unor proiecte și pentru funcționarea sistemului public în general”, a mai afirmat edilul. Șeful municipalității a subliniat că sistemele centralizate de termoficare, în momentul de față, inclusiv cel al Iașului, nu sunt sustenabile din punct de vedere economic, în această situație aflându-se și alte mari orașe ale României precum Bucureștiul, Constanța sau Timișoara, autoritățile din aceste localități confruntându-se cu mari probleme în ceea ce privește asigurarea unei funcționări cât mai eficiente a sistemelor publice de încălzire pe timpul iernii. Pe de altă parte, afirmă edilul, municipalitatea este conștientă de faptul că sistemul centralizat de termoficare trebuie să fie promovat și modernizat, cel puțin în orașele mari. „Din păcate, în acest moment nu putem să aducem un tarif care să echilibreze în întregime costurile, motiv pentru care suntem practice obligați să apelăm la această formulă a împrumuturilor”, a declarat Mihai Chirica. În încheiere, primarul a ținut să le mulțumească consilierilor locali care au înțeles că acest împrumut era absolut necesar pentru asigurarea încălzirii apartamentelor racodate la sistemul centralizat de termoficare, unităților de învățământ (creșe, grădinițe, școli li licee), spitalelor și celorlalte instituții de utilitate publică din municipiu.

Primarul nu renunță la ideea majorării prețului gigacaloriei

Referindu-se la proiectul de majorare a prețului gigacaloriei pentru populație, respins până acum de două ori de către plenul Consiliului Local, primarul a declarat că nu va renunța la această idee, cu atât mai mult cu cât propunerea de „ajustare” a costurilor privind producerea, transportul și distribuția agentului termic vine din partea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). „Sunt conștient că acest proiect de hotărâre trebuie să fie repus din nou în discuție cu toate că mi-a stat pixul, ca să spun așa, când am ajuns la o subvenție de peste 350 de lei/gcal, dar nu avem încotro. Treptat-treptat, trebuie să obișnuim populația cu costurile reale ale unui serviciu public”, a afirmat șeful municipalității, care i-a avertizat din nou pe consilieri că în cazul în care proiectul de hotărâre va fi din nou respins la vot, municipalitatea ar putea întâmpina probleme mari în găsirea unui operator care să dorescă să preia în concesiune serviciul public de termoficare.

Reamintim, în acest moment, prețul gigacaloriei pentru populație este de 254 de lei fără TVA, urmând ca după majorare, acesta să crească la 750 de lei inclusiv TVA. În ceea ce privește valoarea subvenției acordată de Primărie (diferența dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei electrice și prețul plătit de către consumator), potrivit propunerii înaintată de Executivul Primăriei, aceasta urma să crească de la 139 lei fără TVA în prezent la 350 de lei inclusiv TVA.

Edi MACRI