Cresc taxele și impozitele locale la Iași
Cresc taxele și impozitele locale în municipiul Iași! Acestea sunt majorate cu procentul inflației, care a fost calculat – pentru anul 2024 – de Institutul Național de Statistică.
Edilul Mihai Chirica a declarat că persoanele care vor plăti taxele locale aferente acestui an până la data de 31 martie vor beneficia de o reducere de 10%.
El spune că nu s-a aplicat nicio altă majorare față de acest prag minim cerut de lege și, sigur, am mai introdus și o facilitate – cei care vor plăti până la 31 martie anul curent vor putea primi un discount de până la 10% din impozitul pe venit pe anul în curs, față de 5% cât era până la începutul acestui an. Deci, practic jumătate din inflație și-ar mai putea-o recupera dacă plătește până la data de 31 martie 2025.
