Pagina principală Moldova Cresc taxele și impozitele locale la Iași

Cresc taxele și impozitele locale la Iași

Cresc taxele și impozitele locale la Iași

Cresc taxele și impozitele locale în municipiul Iași! Acestea sunt majorate cu procentul inflației, care a fost calculat – pentru anul 2024 – de Institutul Național de Statistică.

Edilul Mihai Chirica a declarat că persoanele care vor plăti taxele locale aferente acestui an până la data de 31 martie vor beneficia de o reducere de 10%.

El spune că nu s-a aplicat nicio altă majorare față de acest prag minim cerut de lege și, sigur, am mai introdus și o facilitate – cei care vor plăti până la 31 martie anul curent vor putea primi un discount de până la 10% din impozitul pe venit pe anul în curs, față de 5% cât era până la începutul acestui an. Deci, practic jumătate din inflație și-ar mai putea-o recupera dacă plătește până la data de 31 martie 2025.

 

 

