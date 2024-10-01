Crimă la Ciohorăni

Un bărbat în vârstă de 53 de ani a fost arestat preventiv sub acuzaţia de omor. Oamenii legii îl acuză că a înjunghiat o persoană pe o stradă din localitatea Ciohorăni.

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi spun că agresiunea a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar victima ar fi murit sâmbătă, din cauza rănilor grave suferite. „Prin ordonanţa din 28 septembrie s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul B.D. pentru săvârşirea infracţiunii de omor, constând în aceea că, la data de 27 septembrie, în jurul orei 23,20, în timp ce se afla pe strada Mitropolit Visarion Puiu, în proximitatea imobilului persoanei vătămate C.C. din Ciohorăni, judeţul Iaşi, inculpatul B.D. a aplicat victimei mai multe lovituri cu un obiect tăietor-înţepător în zona hemitoracelui stâng, provocându-i un traumatism hemitorace stâng, cu hemopericard masiv prin multiple plăgi înjunghiate penetrante şi cu interesare pericardică şi cardiacă, care au condus la decesul acesteia la data de 28.09.2024”, au transmis procurorii.

Agresorul a fost reţinut sâmbătă, iar magistraţii Tribunalului Iaşi au emis, duminică, un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele acestuia. Laura RADU