Criză de personal în construcţii

* domeniul construcțiilor reprezintă jumătate din piaţa ieşeană a muncii și înregistrează o tot mai mare penurie de personal, ajungându-se la 508 posturi vacante * în HoReCa nu se simte că ar veni sfârşitul verii, în comerţ, da * mai puţine posturi vacante în restul serviciilor * creştere uşoară a ofertei de lucru în Europa

La momentul actual, pe teritoriul judeţului Iaşi sunt 1.018 locuri de muncă disponibile, cu şapte mai multe decât săptămâna trecută. Dintre acestea, doar 159 presupun studii superioare. E vorba de următoarele posturi: agent de vânzări în transporturi, arhitect, cadru tehnic PSI, consilier juridic debutant, contabil, designer grafică, economist, expert în achiziţii publice, geograf, inginer (agronom, CFDP, CCIA, construcţii hidrotehnice, geodez, horticol, îmbunătăţiri funciare, instalaţii, maşini unelte, mecanic utilaj tehnologic pentru construcţii, energetician, de sisteme electroenergetice), manager proiect, medic veterinar, peisagist, programator, referent de specialitate financiar-contabilitate, referent resurse umane, specialist achiziţii, specialist în domeniul proiectării pe calculator, specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, tehnician proiectant în construcţii.

Ofertă diversă şi pentru necalificaţi, aceştia putându-se angaja ca agent curăţenie, agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport, ajutor bucătar, cameristă hotel, curier, încărcător/descărcător, îngrijitor clădiri, lucrător bucătărie (spălător vase mari), lucrător salubrizare căi publice, săpător manual, sortator produse, spălător vehicule şi, evident, în construcţii, unde sunt foarte multe posturi vacante.

Apropo de construcţii, acest domeniu înseamnă aproape jumătate din piaţa ieşeană a muncii. E o tot mai mare penurie de personal, ajungându-se la 508 posturi vacante. În afara necalificaţilor pomeniţi (oamenii buni la toate, inclusiv la spart bolovani), se mai caută betonişti, montatori construcţii metalice, dulgheri, electricieni, faianţari, fierar-betonişti, finisori terasamente, lăcătuş mecanici, lăcătuşi montatori, un maistru electrician, montatori pereţi şi plafoane din gips-carton, sudori, tâmplari, zidari, tencuitori şi zugravi.

Ar mai fi de consemnat o creştere destul de consistentă a cererii de mână de lucru în HoReCa (44/31). Nu sunt libere posturi de ospătar, ci doar de barman, bucătar, cofetar şi pizzar. Aici nu se simte deloc că ar veni sfârşitul verii, dimpotrivă. Nu acelaşi lucru se poate spune despre comerţ, unde e o uşoară scădere (10/12) şi restul serviciilor (328/349).

În rest, modificări infime sau chiar deloc faţă de intervalul precedent. Confecţii (47/45), industrie (63/65), agricultură (0), sănătate (5).

Norvegienii caută un măturător cu iniţiativă

Platforma EURES, în care sunt înregistrate locurile de muncă pentru străini, la nivel de continent arată o creştere a totalului locurilor de muncă disponibile (209/199). Situaţie care se datorează ofertelor venite din Olanda (patru operatori de maşini într-o companie de produse vegetale, alături de cele şase posturi mai vechi din serele de flori), Estonia (doi operatori CNC, cinci sudori şi un inginer şef) şi Norvegia, unde, pentru un salariu negociabil, în funcţie de experienţă, îşi poate găsi de lucru un măturător cu iniţiativă. Are de făcut curat în birouri, hoteluri şi diverse instituţii. Ţara nordică încă n-a izbutit să-i găsească pe cei 50 lucrători de care are nevoie în industria prelucrării somonului.

Alte mişcări nu mai sunt, e status-quo: Irlanda (31), Belgia (30), Letonia (30), Austria (25), Germania (10), Malta (5), Slovenia (3), Finlanda (1). Claudiu CONSTANTIN