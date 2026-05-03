* o problemă administrativă din județul Bacău s-a transformat într-o situație de urgență cu impact regional * 65 de orașe și comune au rămas fără serviciu de salubritate, după ce nu a fost încheiat la timp un nou contract pentru colectarea și transportul deșeurilor * măsura stării de alertă este valabilă până la 1 iunie

Autoritățile din județul Bacău au declarat stare de alertă în 65 de unități administrativ-teritoriale, după întreruperea serviciului de salubrizare. Decizia a fost luată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în contextul în care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare nu a reușit să atribuie un nou contract înainte de expirarea celui existent.

Situația afectează peste jumătate din populația județului, potrivit informațiilor comunicate de autorități și preluate de presa centrală. Printre localitățile vizate se numără municipiile Onești și Moinești, dar și orașul Dărmănești.

Ce înseamnă măsura pentru populație

Starea de alertă a fost instituită începând cu 2 mai și este valabilă până la 1 iunie. În această perioadă, primăriile din localitățile afectate pot încheia contracte temporare cu operatori privați sau pot asigura, prin mijloace proprii, transportul deșeurilor către depozitele autorizate.

Scopul măsurii este evitarea acumulării gunoiului în spațiile publice, la punctele de colectare sau în apropierea gospodăriilor. O astfel de situație poate genera riscuri sanitare, mai ales în perioadele cu temperaturi ridicate, când deșeurile menajere se degradează rapid.

Un blocaj administrativ cu efecte vizibile

Prefectul județului Bacău, Andreea Negru, a explicat că situația a fost generată de „eșecul utilităților publice”, după ce asociația responsabilă de gestionarea deșeurilor nu a atribuit un contract unui operator care să ridice și să transporte gunoiul din cele 65 de UAT-uri.

În paralel, autoritățile locale trebuie să găsească soluții rapide pentru ca deșeurile să nu rămână neridicate. Măsura temporară permite primăriilor să închirieze utilaje, să colaboreze cu firme private sau să transporte singure gunoiul către depozitele autorizate.

Ce urmează până la 1 iunie

Până la expirarea perioadei de alertă, autoritățile locale din Bacău trebuie să asigure colectarea deșeurilor prin soluții provizorii. În același timp, ADIS și instituțiile implicate trebuie să finalizeze procedurile pentru desemnarea unui operator care să preia serviciul pe termen mai lung. Pentru populație, principala miză rămâne una simplă: gunoiul să fie ridicat la timp, iar localitățile afectate să nu ajungă într-o criză sanitară. Pentru administrație, cazul Bacău este o lecție dură despre ce se întâmplă atunci când un serviciu public vital rămâne fără contract funcțional.