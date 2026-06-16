Criza medicamentelor lovește România! Pacienții caută medicamente din oraș în oraș

* criza ascunsă din farmacii: tot mai multe medicamente ajung în România doar prin proceduri speciale * semnal de alarmă de la Unifarm: nevoia de medicamente este uriașă și crește de la lună la lună * de la București la Vatra Dornei pentru o singură cutie de medicamente: operațiunea care ține în viață mii de pacienți

O realitate tulburătoare iese la iveală din sistemul sanitar românesc: mii de pacienți sunt nevoiți să bată la rând zeci de farmacii, să caute tratamente din oraș în oraș și să trăiască zile întregi cu teama că medicamentul de care depinde viața lor nu mai există pe rafturi.

În spatele acestei situații dramatice se află o nevoie uriașă de medicamente, confirmată chiar de conducerea companiei naționale Unifarm. Directorul general, dr. Adrian Marius Dobre, vorbește despre o presiune fără precedent și despre o realitate care ar trebui să pună pe gânduri întreaga societate. „Am fost obligați să găsim o soluție pentru oameni care se plimbau cu rețeta din farmacie în farmacie”, a explicat acesta, referindu-se la Canalul de Urgență, mecanismul creat pentru a livra rapid medicamente greu de găsit.

Cifrele sunt de-a dreptul explozive. Dacă în 2024, anul lansării proiectului, prin Canalul de Urgență au fost distribuite doar 3.495 de unități terapeutice, în 2025 numărul a sărit spectaculos la 938.407 unități. Mai mult, doar în primele luni ale anului 2026, cererea a depășit deja nivelurile înregistrate anterior, semn că problema lipsei medicamentelor se amplifică.

În spatele statisticilor se ascund însă povești dramatice. Pacienți oncologici, bolnavi cronici, persoane care depind zilnic de tratamente vitale ajung să trăiască un adevărat coșmar atunci când medicamentul prescris nu mai poate fi găsit în circuitul obișnuit.

Situația devine și mai gravă în orașele din provincie. Pentru un pacient din Vatra Dornei, de exemplu, o singură cutie de medicament poate însemna un întreg lanț logistic pornit de la București. Costurile sunt uriașe, iar operațiunea este extrem de dificilă, însă Unifarm susține că menține acest sistem în funcțiune deoarece miza este una simplă: salvarea de vieți.

Problema nu se oprește aici. Tot mai multe medicamente dispar complet de pe piața românească din motive comerciale, iar singura soluție rămâne aducerea lor prin proceduri speciale. Numărul acestor produse a explodat în ultimii ani, iar autoritățile sunt avertizate că lipsa unor mecanisme clare de compensare riscă să transforme tratamentele esențiale într-un lux inaccesibil pentru mulți români.

În multe situații, pacienții sunt obligați să suporte singuri costurile, să apeleze la spitale sau chiar să câștige procese în instanță pentru a beneficia de tratamentele necesare.

Mesajul transmis de specialiști este unul cât se poate de clar: România se confruntă cu o nevoie tot mai mare de medicamente, iar presiunea asupra sistemului crește de la lună la lună. Nicoleta ZANCU