Crucea Roșie Română – Filiala Iași va marca vineri, 8 mai 2026, Ziua Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie printr-o acțiune publică organizată în Piața Unirii. Evenimentul va avea loc între orele 14:30 și 15:30 și face parte din campania națională „Umanitatea nu ia pauză”, prin care Crucea Roșie Română marchează 150 de ani de activitate umanitară. Pentru Iași, momentul aduce mesajul aniversar în centrul orașului, într-un spațiu cu puternică încărcătură simbolică. Piața Unirii devine, timp de o oră, locul în care voluntarii vor vorbi public despre solidaritate, sprijin și responsabilitate civică.

Voluntarii Crucii Roșii, în centrul orașului

Publicul este așteptat vineri, 8 mai, în Piața Unirii, pentru a-i sărbători pe voluntarii și angajații Crucii Roșii și Semilunii Roșii care intervin în sprijinul oamenilor aflați în situații de criză. Acțiunea de la Iași se înscrie într-un demers organizat simultan în filialele Crucii Roșii Române din țară. La nivel național, evenimentele au loc în spații publice, parcuri, piețe centrale și zone pietonale. Mesajul transmis este unul simplu: ajutorul umanitar nu apare doar în momentele de criză majoră, ci și în gesturile constante de grijă față de persoanele vulnerabile.

„Umanitatea nu ia pauză”, mesajul unei zile cu miză civică

Campania din acest an poartă mesajul „Umanitatea nu ia pauză”, formulă care pune în prim-plan munca voluntarilor și nevoia de sprijin continuu pentru comunitățile vulnerabile. Crucea Roșie Română transmite, prin această campanie, că solidaritatea trebuie transformată în acțiune concretă, indiferent de contextul social sau de dificultățile prin care trec oamenii. La Iași, evenimentul are și o dimensiune comunitară. Filiala locală face parte din rețeaua națională a Crucii Roșii Române, organizație umanitară auxiliară autorității publice, abilitată să ofere asistență umanitară în caz de dezastre și sprijin pentru persoanele vulnerabile.

150 de ani de Cruce Roșie Română

Societatea Națională de Cruce Roșie din România a fost înființată în 1876, iar anul 2026 marchează împlinirea a 150 de ani de activitate. Ziua de 8 mai este marcată anual la nivel internațional în memoria lui Henry Dunant, inițiatorul mișcării umanitare moderne de Cruce Roșie. În cadrul acțiunilor organizate în țară, voluntarii vor forma mesajul aniversar „Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani”, ca simbol al continuității activității organizației și al rolului lucrătorilor umanitari.

Prezența voluntarilor în Piața Unirii aduce campania mai aproape de ieșeni și transformă aniversarea într-un mesaj public despre solidaritate. Într-un oraș universitar, medical și social complex, Crucea Roșie rămâne una dintre organizațiile asociate cu intervenția, prevenția, educația pentru sănătate și sprijinul acordat celor aflați în dificultate. Maura ANGHEL