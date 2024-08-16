CTP continuă investițiile pentru asigurarea siguranței călătorilor

Compania de Transport Public (CTP) continuă investițiile pentru crearea unui transport în comun cât mai sigur atât pentru călători cât și pentru ceilalți participanți la trafic. Astfel, pentru prevenirea producerii unor accidente, echipele companiei lucrează în aceste zile la reîmprospătarea culorilor grilajelor de protecție din stațiile de călători, în vederea creșterii gradului de vizibilitate a acestora pe timp de zi și, mai ales, pe timp de noapte. „Procesul este unul minuțios și special, menit să asigure durabilitatea și rezistența acestor structuri în timp, dar și să ofere siguranță călătorilor. În acest scop folosim o vopsea reflectorizantă de înaltă calitate, perfectă pentru trafic, care nu doar că îmbunătățește vizibilitatea, dar și protejează metalul împotriva ruginei”, precizează reprezentanții CTP.

Potrivit acestora, pe suprafața metalică este aplicat, mai întâi, un strat de grund, care-i oferă acesteia o protecție suplimentară împotriva factorilor de mediu, după care grilajul respective este vopsit pentru a-i oferi un plus de rezistență și un aspect îngrijit. „Ne dorim ca experiența călătorilor în stațiile de așteptare să fie una plăcută și sigură, așa că lucrăm constant pentru a îmbunătăți infrastructura de transport”, afirmă reprezentanții Companiei de Transport Public. Edi MACRI