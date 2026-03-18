CTP Iași pregătește o nouă scumpire a biletelor de călătorie! Majorarea este influențată de prețul carburanților

CTP Iași ia în considerare o majorare a tarifelor pentru biletele de călătorie în următoarele luni, având în vedere contextul actual privind prețurile carburanților. În ultimele săptămâni, prețurile la pompă în ceea ce privește motorina și benzina au crescut cu 40-50 de bani din cauza războiului din Iran, iar în următoarele săptămâni este posibil să fie o creștere de încă 40 de bani. Acest lucru afectează și cheltuielile celor de la CTP Iași, care asigură transportul public în oraș.

Prețurile vor fi monitorizate în următoarea lună, iar ulterior este posibil să fie o propunere de majorare a prețurilor la biletele de călătorie de la 4 lei la 4,5 lei sau chiar 5 lei. Scumpirea biletelor de la CTP Iași Având în vedere că prețurile la benzină și motorină sunt în continuă creștere, se discută tot mai mult și de de călătorie de la CTP Iași. Deocamdată nu a fost stabilit clar, deoarece compania de transport monitorizează evoluția prețurilor. Totuși, furnizorii de carburanți deja au informat CTP Iași că vor exista ajustări de prețuri la contractele actuale. Astfel, în următoarele săptămâni, automat, și cheltuielile companiei vor crește. Acestea vor trebui să fie acoperite, iar dacă din subvenții și încasările actuale nu va fi suficient, atunci soluția este majorarea tarifelor. În acest moment este posibilă o majorare cu 50 de bani, însă este posibil și chiar un leu. Având în vedere toate aceste evenimente, măsura de majorare a biletelor ar putea intra în vigoare cel mai rapid din luna iunie 2026. „În acest moment, nu putem estima cu exactitate impactul creșterii prețurilor la carburanți asupra activității companiei, fiind necesară o perioadă mai mare de analiză pentru o evaluare corectă din punct de vedere financiar. Ulterior aprobării bugetului de venituri și cheltuieli, vom putea analiza în mod concret acest impact, precum și oportunitatea formulării unei eventuale propuneri de ajustare a tarifelor, în corelație cu rata inflației și evoluția costurilor cu energia și carburanții. Menționăm că o astfel de analiză poate fi realizată într-un interval de aproximativ 45 de zile de la aprobarea bugetului național/local, iar orice propunere privind modificarea tarifelor va fi supusă aprobării Consiliului Local", a precizat Carmen Ghercă, purtătorul de cuvânt al CTP Iași. Urmează să fie votat bugetul pentru anul 2026

Totuși, pentru creșterea tarifelor este necesară aprobarea consilierilor locali din Iași. Deocamdată, CTP Iași nu poate face o propunere de majorare, deoarece nu a fost votat bugetul pentru anul 2026. În anul 2025, CTP Iași a avut un buget de 259 de milioane de lei. Din această sumă, 73 de milioane de lei au fost subvenții de la bugetul local al municipiului Iași. De-a lungul anului 2025, primăria a mai oferit de încă 20 de milioane de lei, deoarece CTP Iași nu putea susține cheltuielile doar din veniturile proprii. Este preconizat că bugetul pentru anul 2026 al companiei de transport să fie de aproximativ 264 de milioane de lei, însă rămâne de văzut acum cât vor fi subvențiile de la Primăria Iași. Astfel, totul depinde acum de subvențiile din bugetul local pentru a face calculele