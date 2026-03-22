CTP nu scumpește biletele!

Într-un oraș în care transportul public devine, de la o lună la alta, tot mai aglomerat și mai esențial pentru viața de zi cu zi, o veste aparent liniștitoare vine de la vârful administrației: deocamdată, biletele nu se scumpesc. Dar liniștea e fragilă, iar în culise presiunea crește.

Primarul Mihai Chirica a tras un semnal cât se poate de clar: scumpirea carburanților apasă deja asupra costurilor, însă municipalitatea încă reușește să țină în frâu tarifele. Este, însă, o luptă contra cronometru. Dacă prețurile la combustibil nu revin rapid la un nivel mai suportabil, iar valul de scumpiri continuă, echilibrul actual s-ar putea rupe brusc.

Pentru moment, administrația locală încearcă să mențină un sistem care, în ultimii ani, a devenit vital pentru zeci de mii de ieșeni. Elevii, studenții și pensionarii beneficiază în continuare de facilități și gratuități, un efort bugetar considerabil pe care Primăria îl susține încă. Dar în spatele acestor beneficii se ascunde o realitate mai puțin confortabilă: costurile reale ale transportului cresc constant.

Iar adevărata „bombă cu ceas” nu este neapărat combustibilul, ci ceea ce urmează. De la 1 iulie, odată cu majorarea salariului minim pe economie, toate cheltuielile de personal vor urca în lanț. Nu doar șoferii sau vatmanii vor fi afectați, ci întreaga structură a companiei de transport. Iar când salariile cresc, presiunea se mută, inevitabil, pe tarife.

În acest moment, sistemul de transport din Iași funcționează la capacitate mare: aproximativ 210 autobuze, dintre care 140 ies zilnic pe traseu, alături de 120 de tramvaie care străbat orașul. Un detaliu important este și modernizarea parcului auto – în jur de 40 de autobuze sunt electrice, ceea ce reduce dependența de carburanți, dar nu elimină costurile ridicate de operare și întreținere.

Pe fondul creșterii cererii – tot mai mulți ieșeni aleg transportul public – paradoxul devine evident: serviciul este mai folosit ca niciodată, dar tocmai acest lucru amplifică presiunea financiară asupra sistemului.

Declarația primarului lasă loc de interpretări, iar direcția este clară: dacă situația economică nu se stabilizează, majorarea tarifelor nu mai este o întrebare de „dacă”, ci de „când”. Iar acel moment ar putea veni mai repede decât se așteaptă mulți.

Până atunci, Iașul trăiește într-un echilibru delicat, în care fiecare litru de carburant și fiecare leu în plus la salarii pot înclina balanța. Transportul public rămâne, pentru moment, accesibil. Dar presiunea crește – și nu dă semne că s-ar opri. Carmen DEACONU