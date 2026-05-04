Cu și despre Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, la Ateneu!

Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează, cu prilejul Zilei Europei, pe data de 7 mai 2026, în Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan” a Ateneului Național din Iași, evenimentul ,,Armonii ale educației - Vocea unei școli în lume”, dedicat promovării unor valori fundamentale ale spațiului european precum unitatea în diversitate și respectul pentru identitate culturală. Acțiunea este integrată în Proiectul „Valențe cultural - educative în era digitală”, ediția a VI-a.

Evenimentul onorează parcursul comun și rezultatele de excepție din cadrul parteneriatelor cu Inspectoratul Școlar Județean Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Primăria Municipiului Iași, Consiliul Județean Iași, Centrul de Resurse și Asistență Educațională Iași, Palatul Copiilor Iași și instituțiile media.

Totodată, activitatea are ca scop recunoașterea și aprecierea performanțelor elevilor care s-au remarcat prin rezultate deosebite la olimpiade, concursuri, prin participarea la activitățile din cadrul proiectelor educative ale școlii, precum și prin implicarea activă în viața liceului. Acțiunea va reuni și momente artistice variate care vor reflecta bogăția tradițiilor și a culturilor europene.

Conducerea Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din Iași mulțumește participanților la activitățile din cadrul proiectelor educative pe care le-a inițiat și le-a derulat instituția de învățământ ieșeană, tuturor partenerilor și trusturilor media pentru sprijinul acordat și pentru promovarea constantă a proiectelor școlii. Carmen DEACONU