CUG-ul, fără apă!

Din cauza necesității efectuării unor lucrări de mentenanță la rețelele de distribuție a apei, ApaVital SA nu va putea furniza apă potabilă în ziua de marți 12 august 2025, în intervalul orar estimat 8:00 - 17:00, către utilizatorii domiciliați în Cartier CUG, șoseaua Nicolina, străzile Hlincea, Profesor Neculai Zamfirescu, Profesor Emil Honoriu, aleea Tudor Neculai, din municipiul Iași și localitățile Horpaz (parțial), Valea Adâncă (parțial), Ciurbești (parțial), Lunca Cetățuii (parțial), Dumbrava (parțial).

La finalizarea intervenției se va realiza spălarea conductelor și a instalațiilor afectate, urmată de evacuarea apei prin rețeaua de canalizare stradală. Cu toate acestea, la reluarea furnizării apei, există posibilitatea ca apa să înregistreze valori mai mari ale parametrului turbiditate, situație în care robinetul trebuie lăsat deschis timp de câteva minute, pentru ca apa să revină la caracteristicile normale de potabilitate, recomandă cei de la ApaVital.

În cazul în care situația persistă, cetățenii sunt sfătuiți să contacteze societatea la numărul de telefon 0232969, iar o echipă de lucru specializată se va deplasa în zonă pentru a soluționa problema sesizată.

În vederea evitării eventualelor efecte negative cauzate de lipsa apei, ApaVital recomandă utilizatorilor afectați să-şi creeze rezerve de apă potabilă pentru perioada de întrerupere. Carmen DEACONU