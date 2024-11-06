Cultura în fața tehnologiei. Rezistență și identitate la Congresul Asociației Internaționale a Criticilor de Artă

Iașul se pregătește să devină, pentru câteva zile, centrul mondial al artei contemporane, găzduind Congresul anual al Asociației Internaționale a Criticilor de Artă (AICA), un eveniment care reunește elitele critice din domeniul cultural global. În perioada 8-9 noiembrie 2024, Centrul Internațional de Artă Contemporană – Baia Turcească și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași vor deveni spațiile unde se va discuta despre o temă relevantă pentru epoca noastră: „Becoming Machine, Resisting the Artificial. Art in the Present Tense”.

Deschiderea congresului ieșean, programată pentru seara de 8 noiembrie, promite o incursiune captivantă în lumea artei și a tehnologiei, cu o conferință susținută de Paul O’Kane, o voce influentă în analiza și interpretarea fenomenelor contemporane din artă. Această tematică nu este doar actuală, ci și provocatoare, atrăgând artiști, critici și specialiști internaționali într-o dezbatere despre identitate, rezistență și libertate artistică într-o lume din ce în ce mai digitalizată.

La Iași, evenimentul va reuni 58 de experți de pe toate continentele, printre care se numără nume consacrate ca Joanna Zylinska de la King’s College London și Jean-Paul Fourmentraux de la Universitatea Aix-Marseille, a căror prezență subliniază importanța acestei manifestări pentru România. Evenimentul include și o masă rotundă intitulată „Becoming Freedom. Performance Art in the ‘1990s”, cu intervenții ale unor critici de artă recunoscuți precum Kata Balázs-Miklós, Ileana Pintilie și Jurij Dobriakov, într-un dialog moderat de Małgorzata Kaźmierczak, președinta AICA International.

Organizarea acestui congres în România, la Iași și București, reprezintă o revenire simbolică a comunității AICA după mai bine de o jumătate de secol, ultima ediție desfășurată pe teritoriul românesc având loc în 1967, la Târgu Jiu. Astfel, congresul din 2024 este o ocazie unică pentru scena artistică românească de a interacționa direct cu critici și cercetători renumiți, dar și de a contribui la discuțiile globale despre viitorul artei în era digitală.

Întâlnirea de la Iași își propune să reamintească lumii importanța dialogului cultural autentic, în care arta și critica devin forme de rezistență împotriva artificializării accelerate a realității cotidiene.

Maura ANGHEL