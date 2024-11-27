Cum se pregătește orașul de sărbători

Iașul se pregătește de sărbătoare, iar municipalitatea pune la punct ultimele detalii pentru perioada în care centrul orașului se transformă într-un loc dedicat Crăciunului. Ca în fiecare an, pe data de 1 decembrie va fi aprins iluminatul festiv, iar la acest eveniment sunt așteptate sute de persoane.

Primăria Municipiului Iași a anunțat recent planurile pe care le are pentru acest an. Astfel, se pare că Târgul de Crăciun va fi similar cu cel organizat în 2023. „Ziua Națională a României, 1 decembrie 2024, va fi marcată şi prin deschiderea amenajărilor specifice organizate de Primăria Municipiului Iași cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă. Aprinderea iluminatului festiv montat cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă va avea loc duminică, 1 decembrie 2024, în jurul orei 17.00, în zona bradului de pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în fața sediului Primăriei Municipiului Iași. Momentul va fi marcat cu un mic spectacol pentru copii. Servicii Publice SA a cumpărat pentru această iarnă peste 500 de brazi în ghivece, care vor fi ornați și amplasați în toate zonele orașului, și circa 200 de brazi pentru unitățile de învățământ. De asemenea, 22 de brazi mari vor fi decorați cu instalații luminoase și montați pe pietonalul Ștefan cel Mare, Piața Unirii, la centrele de cartier ale Primăriei, Păcurari (Mimoza), Tătărași (Oancea), CUG (Rond vechi), Nicolina (Esplanada I), Alexandru cel Bun (Piața Voievozilor), Podu Roș, Ateneu și alte puncte de atracție. Punctele principale de atracție vor rămâne pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, unde vor fi montate tuneluri din cetină cu instalații luminoase, și Piața Unirii, deasupra căreia este deja montată o plasă luminoasă. Târgul de Crăciun al laşului şi parcul de distracţii vor fi organizate pe axa bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, strada I.C. Brătianu și Piaţa Unirii, unde vor fi montate căsuțe ornate cu luminițe”, se arată într-un comunicat emis de Primăria Municipiului Iași.

Sunt mulțumiți ieșenii de târgul de Crăciun?

Reporterii „Evenimentul” au stat de vorbă cu mai mulți ieșeni, care și-au spus părerea despre târgul de Crăciun din centrul orașului. Astfel, părerile sunt împărțite în rândul cetățenilor. În timp ce unii sunt mulțumiți de cum este organizat Bulevardul „Ștefan cel Mare și Sfânt” în perioada sărbătorilor de iarnă, alții susțin că este nevoie de o schimbare. „Va fi frumos, ca în fiecare an. E atmosferă frumoasă, de sărbătoare, e foarte bine. Nu știu eu să spun dacă se poate mai bine, nici să aruncăm banii în fiecare an pe decorațiuni și pe tot felul de luminițe. Nici acasă nu facem asta. Noi venit mereu la aprinderea luminițelor, mai ales pentru cei mici, care sunt foarte bucuroși. Singurul dezavantaj e aglomerația, dar așa e în fiecare oraș de sărbători”, a povestit Andreea, ieșeancă în vârstă de 31 de ani.

Printre cei care au vorbit cu reporterii „Evenimentul” despre Târgul de Crăciun există și nemulțumiți, care au comparat ceea ce se întâmplă în capitala Moldovei cu piețele de Crăciun organizate de alte mari orașe ale României și nu numai. „Sunt multe târguri mai frumoase, în multe orașe. București, Craiova, Sibiu, Brașov. Al nostru este foarte sec, simplu, e la fel de ani de zile. L-ai văzut o dată, nu ai de ce să mai vii și a doua oară. Sper să schimbe ceva, să nu fie chiar ca anul trecut. Și-a pierdut deja din farmec. Să ne inspirăm și noi din târgurile din alte țări, de la Viena, de exemplu. Dar să le facem la nivelul nostru”, a povestit Codrin, un tânăr în vârstă de 29 de ani. Cristian ANDREI