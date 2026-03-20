Cutremur în sistemul sanitar ieșean: dispar sute de paturi din spitale!

Un val de îngrijorare și controversă se răspândește în rândul pacienților și al personalului medical din Iași. Ministerul Sănătății a propus reducerea treptată a numărului de paturi disponibile în spitalele din România, iar capitala Moldovei, cu cele 6.373 de paturi aprobate în 2025, se află în linia întâi a schimbărilor. Planul guvernamental pentru perioada 2026–2028 prevede o diminuare semnificativă, etapizată, a capacității de spitalizare la nivel național – o reducere totală de peste 14.000 de paturi.

Conform documentului oficial, anul 2026 aduce prima tăiere majoră: 4.691 de paturi vor fi eliminate față de nivelul actual. În anii următori, scăderea va continua – până în 2028, numărul total de paturi va ajunge la 103.211, iar până în 2030 se estimează o reducere cumulată de 23.457 paturi. Pentru Iași, în contextul unei populații cu nevoi medicale crescute, aceste cifre se traduc într-o presiune fără precedent asupra unităților spitalicești, personalului și pacienților.

Planul guvernamental nu include paturi din penitenciare sau pentru îngrijiri paliative, dar vizează toate secțiile de spitalizare continuă pentru afecțiuni acute și cronice, precum și paturile din sanatorii și preventorii. Autoritățile motivează măsura prin analiza indicelui de utilizare și a ratei de ocupare a paturilor, care arată un excedent de resurse în multe spitale. Potrivit notei de fundamentare, reducerea „treptată și predictibilă” va permite unităților să se adapteze structural și funcțional, pentru a menține accesul pacienților la servicii medicale .

„Este esențial să aliniem resursele la cerințele reale și să folosim fondurile publice într-un mod eficient. Reducerea paturilor va permite un management mai performant al spitalelor și o mai bună alocare a bugetului sanitar”, se arată în documentul Ministerului Sănătății.

Situația Iașului, însă, nu poate fi ignorată: cu 6.373 de paturi aprobate, județul este unul dintre cele mai bine dotate din țară, dar în condițiile reducerilor progresive, spitalele locale riscă să se confrunte cu aglomerări și timpi de așteptare mai mari pentru pacienți. În comparație, în București sunt 20.110 paturi, iar Clujul are 6.169. Cinci județe din România dețin sub 1.000 de paturi: Ilfov, Giurgiu, Ialomița, Tulcea și Călărași.

În ciuda poziției României pe locul trei în Uniunea Europeană după numărul de paturi raportat la populație – 728,4 paturi la 100.000 de locuitori în 2023 – autoritățile insistă că reducerea este necesară pentru optimizarea resurselor. Pentru ieșeni, însă, vestea aduce neliniște, atâta vreme cât nevoile medicale sunt în continuă creștere.

În următorii ani, spitalele vor fi nevoite să găsească soluții rapide și eficiente, pentru a nu lăsa pacienții pe coridoare și a menține serviciile la standarde acceptabile. Daniel BACIU