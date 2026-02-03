Dascălii ieșeni pichetează Guvernul!

Un grup de circa 50 de cadre didactice pleacă în această noapte la Bucureşti. Ei sunt doar câţiva dintre sindicaliştii din învăţământul preuniversitar care vor picheta sediul Guvernului în cursul zilei de miercuri.

Acesta este primul protest major declanşat în acest an, însă nu şi ultimul. Nemulţumirile generate de creşterea normei de predare şi de măsurile de austeritate îi determină pe dascăli să strângă semnături pentru declanşarea grevei generale. „Motivul este legat de efectele Ordonanţei 141, adoptate în anul 2025, prin care s-a majorat norma didactică de predare de la 18 la 20, respectiv de la 16 la 20 de ore pentru cei cu grad didactic I, acolo unde era. Ne dorim foarte mult să se revină la vechea grilă. Nu e vorba că muncim două ore în plus. Astea oricum le munceam. Este vorba despre problemele pe care le-au generat completarea cu cele două ore în plus. Foarte mulţi colegi trebuie să plece în alte unităţi de învăţământ, intră în restrângeri de activitate, nu găsesc catedre unde să se mute, şi tot felul de alte efecte, sa spunem, nocive”, ne-a spus Laviniu Lăcustă, liderul USLIP Iaşi.

Sindicaliştii critică faptul că măsura impusă de actuala guvernare nu a adus la o economie semnificativă pentru bugetul statului. „Chiar s-au făcut calcule la acel moment. Erau economii de 0,02% din PIB. Adică nu este o măsură semnificativă. Din perspectiva asta, vorbim doar de o măsura care a fost ambiţia cuiva, fie a premierului sau a ministrului Educaţiei de atunci”, a spus Laviniu Lăscustă.

Sindicaliştii anunţă un referendum care se va încheia la finalul lunii februarie, în urma căruia membrii de sindicat vor decide ce acţiuni de protest se vor desfăşura până la sfârşitul anului şcolar, respectiv în lunile iunie-iulie. „Deciziile finale privind formele de protest vor fi luate de membrii de sindicat în urma consultării directe”, a spus Laviniu Lăcustă. Laura RADU