Pagina principală Moldova Dascălii se pregătesc de proteste!

* „Aşteptăm să vedem care este feedback-ul colegilor noştri în ceea ce priveşte o eventuală formă de protest. Vom acţiona în funcţie de răspunsurile primite, indiferent dacă se referă la acel boicot al examenelor naţionale, la greva generală, neîncheierea situaţiei şcolare sau la proteste în stradă”, a spus Laviniu Lăcustă

Se încălzesc spiritele în preuniversitar. Sindicaliştii din învăţământul preuniversitar fac sondaje cu privire la eventuale forme de protest care ar putea avea loc în următoarea perioadă. Liderul USLIP Iaşi, Laviniu Lăcustă spune că până pe 28 ianuarie sunt adunate informaţii din rândul cadrelor didactice, pentru a vedea la ce acţiuni de protest sunt dispuse să participe. „Datele vor fi centralizate de cele două federaţii pentru a şti ce măsuri luăm pe termen scurt şi mediu. În primele două zile, la nivel naţional au fost aproximativ 20.000 de persoane care au răspuns formularului trimis de noi. Sunt nemulţumiri din cauza  măsurilor de austeritate luate de actuala guvernare. Ele vizează Ordonanţa 141, care se referă la mărirea normei didactice de predare de la 18 la 20 ore, creşterea numărului de elevi la clasă, comasările care au fost făcute, diminuarea plăţii cu ora în învăţământul preuniversitar şi comasarea şcolilor sunt motive care nu doar generează nemulţumiri în rândul salariaţilor dar, mai mult de atât, produc disfuncţii grave în modul de funcţionare al sistemului”, a spus Laviniu Lăcustă, liderul USLIP Iaşi.

Sindicaliştii iau în calcul inclusiv boicotarea examenelor naţionale sau refuzul de a încheia mediile. „Aşteptăm să vedem care este feedback-ul colegilor noştri în ceea ce priveşte o eventuală formă de protest. Vom acţiona în funcţie de răspunsurile primite, indiferent dacă se referă la acel boicot al examenelor naţionale, la greva generală, neîncheierea situaţiei şcolare sau la proteste în stradă”, a spus Laviniu Lăcustă. Laura RADU

 

