Pagina principală Moldova Datoriile municipiului Iași, sub 5% din venituri!

Gradul de îndatorare a municipiului Iași, la 1 octombrie, a fost de 6,58%, calculat cu luarea în considerare a tuturor împrumuturilor unității administrativ-teritoriale. Prin eliminarea din calcul a sumelor aferente împrumuturilor contractate de municipalitate pentru asigurarea prefinanţării şi / sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeană se obține un nivel al îndatorării de 4,90%, aflat cu mult sub limita de 30% prevăzută de legislația în vigoare.

Potrivit legislației în vigoare, serviciul datoriei publice locale, care însumează ratele de capital, dobânzile și comisioanele aferente împrumuturilor contractate şi / sau garantate de o unitate administrativ-teritorială, nu trebuie să depăşească limita de 30% din veniturile proprii ale acesteia, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unității administrativ-teritoriale.

Totodată, prevederile legale privind datoria publică locală fac referire la faptul că obligațiile financiare aferente împrumuturilor contractate / garantate de unităţile / subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinanţării şi / sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeană, nu se iau în considerare la determinarea încadrării în această limită de 30%. Radu MARIN

