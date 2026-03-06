De 8 Martie, Primăria Iași oferă sprijin financiar pentru 300 de femei aflate în risc social

Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, Primăria Municipiului Iași, prin Direcția de Asistență Socială, organizează un eveniment dedicat femeilor aflate în situații vulnerabile. Manifestarea va avea loc sâmbătă, 8 martie 2026, începând cu ora 11:00, în Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan” a Ateneului Național din Iași, în parteneriat cu instituția gazdă.

Potrivit organizatorilor, aproximativ 300 de beneficiare vor primi un sprijin financiar în valoare de 100 de lei, acordat sub forma unui carnet care conține 10 tichete sociale, fiecare în valoare de 10 lei.

Ajutorul este destinat femeilor aflate în evidența Direcției de Asistență Socială Iași, care beneficiază de alocație de susținere a familiei sau de venit minim garantat.

Evenimentul va include și un program artistic, pregătit special pentru această ocazie. Pe scenă vor urca Formația „Bel Art”, Corul Soprano Music Academy, Trupa Quasar, precum și artiștii Ira Sacenco și Aurelian Holera.

Prin această inițiativă, autoritățile locale marchează Ziua Internațională a Femeii printr-un gest de solidaritate și susținere față de femeile care se confruntă cu dificultăți sociale și economice.