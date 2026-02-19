De la coasă la algoritm. În timp ce satele se golesc de țărani, dronele veghează holdele

* în județul Iași, unde peste jumătate dintre locuitori trăiesc în mediul rural, munca agricolă intră într-o nouă etapă: mai puține brațe, mai multă tehnologie * dronele cartografiază culturile, roboții intră în ferme fără cabină, iar utilajele devin tot mai autonome * în 2026, presiunea e dublă: depopularea satelor și costurile tot mai greu de susținut cu modelul clasic de lucru

În spatele clişeului „satului care îmbătrânește” există o matematică rece. Datele arată că din populația rezidentă a județului Iași, iar 56,4% trăiesc în mediul rural. În aceeași fotografie statistică, județul are un raport de dependență demografică de 59,1 persoane tinere și vârstnice la 100 de persoane adulte — un indicator care traduce, în termeni practici, presiunea pe forța de muncă și pe comunități.

Pe câmp, această presiune se vede în ritmul modernizării și în felul în care investițiile se mută de la „oameni” la „echipamente”. Conform unei sinteze economice realizate la nivel guvernamental, fondul funciar al județului Iași însuma 547.558 hectare, dintre care 381.256 hectare suprafață agricolă. În același document, suprafața cultivată ajunge la 254.900 hectare, după o creștere de 8,3%. În structura culturilor domină cerealele pentru boabe -- 57,3% și 145.971 hectare.

Dronele, de la „gadget” la instrument de lucru

La Iași, unul dintre semnele clare ale schimbării vine dinspre mediul universitar, unde tehnologiile intră în rutina de teren. La Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, dronele sunt folosite în cercetare și în agricultura de precizie: monitorizează stadiile de vegetație, zonele îmburuienate și pot semnala afectări produse de dăunători. Modelul menționat public este o dronă Parrot Bluegrass, echipată inclusiv cu camere multispectrale (șase camere în total, dintre care una RGB și cinci multispectrale), folosite pentru indici de vegetație și cartografierea problemelor din parcelă.

În paralel, piața împinge dronele din zona de „monitorizare” spre zona de „intervenție”: stropiri, fertilizări, împrăștiere de inputuri. În 2024, DJI anunța pentru seria AGRAS T50 capacități de lucru de ordinul zecilor de hectare pe oră (până la 18 ha/oră la pulverizare și 21 ha/oră la împrăștiere, în condiții/parametri specificați de producător), semnal că tehnologia e gândită pentru ferme mari și pentru deficit de personal, nu doar pentru „testări”.

Pe componenta de reglementare — esențială pentru orice operațiune cu produse de protecție a plantelor — discuția a intrat în linie dreaptă: Autoritatea Națională Fitosanitară a organizat consultări despre utilizarea dronelor la aplicarea produselor de protecție a plantelor, alături de reprezentanți din industrie și din zona de reglementare aeronautică. În același timp, proiectul legislativ privind folosirea dronelor în agricultură a fost tratat public ca prioritate de lucru în Parlament, tocmai pentru a scoate din „zona gri” aceste practici.

Roboții -- „tractor fără cabină”, controlat de la distanță

Dacă dronele au devenit „ochiul” agriculturii, roboții intră treptat în rolul de „mână”. În zona Iașului, un exemplu concret a fost prezentarea unui robot agricol autonom — Ag Bot 5.115T2 — descris ca parte dintr-o generație nouă de echipamente fără cabină, controlate prin telecomandă/aplicație (smartphone sau tabletă) și proiectate să lucreze inclusiv continuu, cu supraveghere de la distanță. Miza invocată public: reducerea expunerii oamenilor la riscuri (inclusiv la substanțe), plus eficientizarea lucrărilor repetitive din fermă.

Agricultura care renunță la oameni nu înseamnă dispariția completă a omului din câmp, ci mutarea lui din rolul de executant în rolul de operator, planificator și supraveghetor: mai puțini oameni pe teren, mai mult software, senzori, date și mentenanță.

Sporesc tractoarele, scad unele echipamente clasice

Interesant este că transformarea nu e liniară. În statisticile județene, gradul de mecanizare crește, dar structura se schimbă. Se consemnează creșteri la tractoare agricole cu 16 la sută și la alte utilaje, dar și scăderi puternice la unele echipamente „clasice” de stropit și prăfuit cu tracțiune mecanică, de chiar 46,2 la sută. Pe acest fundal, dronele și sistemele autonome devin alternativă logică pentru operațiuni care, în mod tradițional, cereau oameni și utilaje dedicate.

În 2026, județul Iași are simultan trei realități care se suprapun: o bază agricolă mare (sute de mii de hectare), o ruralitate încă dominantă ca pondere a populației, dar cu presiuni demografice vizibile, și o accelerare tehnologică ce vine dinspre ferme, universitate și furnizori. Rezultatul e o agricultură în care „omul” nu mai este resursa principală, ci veriga care decide, interpretează datele și gestionează riscul — în timp ce munca fizică, repetitivă sau periculoasă migrează spre drone, roboți și utilaje tot mai autonome.

Dan DIMA