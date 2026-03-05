De la Iași, un student marocan face ordine în haosul informațional medical

* cu o prezență online impresionantă – peste 140.000 de abonați pe Instagram și 15.000 pe TikTok – Doc.karami demonstrează că un student poate avea un impact uriaș, contracarând fake-news-ul medical la scară globală

Într-o lume digitală în care adevărul se pierde printre mii de știri false și mesaje alarmiste, un tânăr student marocan la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” a decis să preia controlul și să transforme social media într-un bastion al informației corecte! Mourad Karami, cunoscut online sub numele de Doc.karami, nu este doar un simplu student la linia francofonă – el este un adevărat gardian al sănătății publice în era digitală.

De la începutul anului 2024, tânărul marocan a lansat o misiune ambițioasă: să elimine miturile și informațiile false care circulă despre vaccinuri, terapii și sănătate, și să ofere publicului explicații bazate pe dovezi științifice, clare și ușor de înțeles. Cu o prezență online impresionantă – peste 140.000 de abonați pe Instagram și 15.000 pe TikTok – Doc.karami demonstrează că un student poate avea un impact uriaș, contracarând fake-news-ul medical la scară globală.

„Am ales UMF Iași pentru rigoarea și calitatea învățământului, dar și pentru deschiderea internațională a universității. Vreau să creez o punte între practica clinică și pedagogia digitală și să fac informația medicală accesibilă și sigură pentru publicul larg”, mărturisește Mourad. Și nu doar vorbe – cifrele îi confirmă succesul: videoclipurile sale ating zeci de mii de vizualizări, unele depășind pragul viralității, iar publicații internaționale precum Hespress și Morocco World News au semnalat deja activitatea sa.

Dar Doc.karami nu se oprește aici. Pentru următorii ani, tânărul vizionar pregătește format educativ după format educativ, colaborări cu experți de top și intervenții în instituții și medii educaționale, pentru ca mesajul său să ajungă și mai departe. Într-o eră digitală dominată de panică, zvonuri și teorii conspirative, Mourad Karami devine simbolul responsabilității, profesionalismului și curajului digital – un tânăr care salvează nu doar vieți, ci și modul în care lumea percepe medicina.

Fiecare postare, fiecare videoclip, fiecare explicație corectă reprezintă o armă împotriva haosului informațional. În timp ce lumea se îneacă în fake-news și zvonuri, un student marocan din Iași transformă social media într-un adevărat spital virtual, unde sănătatea și adevărul sunt tratate cu maximă seriozitate. Nicoleta ZANCU