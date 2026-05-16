Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași aduce în prim-plan una dintre cele mai spectaculoase legături dintre arte: felul în care literatura a devenit muzică. Expoziția „Literatura în acorduri: ecoul cărților în muzică” propune publicului o incursiune printre volume, partituri, materiale audio și povești culturale care arată cum marile cărți au continuat să trăiască dincolo de pagină.

Organizată de Clubul de carte al BCU Iași, expoziția poate fi vizitată până pe 25 mai 2026, în spațiul expozițional de la etajul I al sediului central al bibliotecii. Deschiderea oficială va avea loc pe 21 mai, de la ora 17:30, cu participarea lui Radu Cucuteanu, referent de specialitate al Editurii Junimea. Discuțiile vor fi moderate de Carmen Andronic și Alina Frunză.

Cărțile care au trecut din pagină în muzică

Expoziția reunește volume și materiale audio din colecțiile BCU „Mihai Eminescu” Iași, dar și din colecții particulare. Firul central al evenimentului este relația dintre text și sunet: cum o operă literară, un personaj, o atmosferă sau o temă puternică pot deveni arie, cântec, album sau riff.

Publicul va putea descoperi cum literatura a inspirat compozitori celebri precum Richard Wagner, Giacomo Puccini sau Charles Gounod, dar și artiști și formații intrate în istoria rockului și metalului: The Doors, Pink Floyd, Led Zeppelin, Nirvana, Metallica și Iron Maiden.

În acest fel, expoziția nu se adresează doar cititorilor pasionați sau melomanilor, ci și celor care vor să înțeleagă cum circulă ideile între arte. O carte poate ieși din bibliotecă și poate reveni în memoria publicului sub forma unei partituri, a unui refren sau a unui album care marchează generații.

De la operă la rock și metal

„Literatura în acorduri” are forță tocmai prin deschiderea sa. Evenimentul nu rămâne în zona clasică a relației dintre literatură și muzică, deși aceasta este una esențială. Wagner, Puccini și Gounod sunt repere ale felului în care marile texte, miturile, dramele și personajele literare au fost transformate în expresie muzicală.

Dar expoziția merge mai departe și arată că literatura a alimentat și cultura rock. The Doors, Pink Floyd, Led Zeppelin, Nirvana, Metallica sau Iron Maiden au construit, în momente diferite, universuri sonore în care poezia, romanul, mitologia, fantasticul, istoria și marile teme existențiale au devenit materie artistică.

Această punte dintre bibliotecă și muzică face evenimentul de la BCU Iași accesibil unui public larg. Vizitatorul poate veni pentru cărți, pentru muzică sau pentru curiozitatea de a vedea cum aceeași poveste își schimbă forma atunci când trece din cuvânt în sunet.

O invitație de a asculta literatura

Prin această inițiativă, BCU Iași valorifică patrimoniul bibliotecii într-o formulă atractivă pentru publicul contemporan. Expoziția vorbește despre cărți, dar nu într-un mod static, ci prin ecourile lor culturale. Literatura nu rămâne închisă între coperți, ci se transformă în ritm, voce, atmosferă și emoție.

Într-un oraș universitar și cultural precum Iașul, „Literatura în acorduri: ecoul cărților în muzică” poate atrage studenți, profesori, cititori, artiști, melomani și tineri care descoperă literatura prin muzica pe care o ascultă deja.

Expoziția de la BCU Iași este, în fond, o invitație simplă și memorabilă: să ascultăm cărțile. Unele au devenit operă. Altele au devenit rock, metal sau cântec. Toate arată că literatura continuă să producă ecouri, mult timp după ce ultima pagină a fost citită.

Maura ANGHEL