De luna viitoare, vom opri la trei semaforare, în Podu Iloaiei

* introducerea semaforizării în intersecțiile din Podu Iloaiei ar reduce cu 60% timpii de așteptare pentru traversarea orașului la orele de vârf, proiectul fiind premergător celorlalte soluții pe termen mediu și lung avute în vedere de autorități

Luni, 26 august, începând cu prima oară, circulația autovehiculelor pe raza orașului Podu Iloaiei a fost restricționată în zonele în care sunt executate lucrările de montare a semafoarelor. Pentru a nu îngreuna traficul și așa aglomerat, mai ales la orele de vârf, reprezentanții Primăriei și cei ai Poliției Rutiere, împreună cu constructorul, au decis să nu oprească total circulația, aceasta urmând să se desfășoare alternativ, în momentul montării macaralei și ridicării stâlpilor și a consolelor pe poziție.

Deși, inițial, autoritățile anunțaseră că lucrările de montare a semafoarelor ar putea dura 3 zile, constructorul a promis că se va mobiliza astfel încât ele să fie finalizate într-o singură zi. „Ne cerem scuze pentru eventualul disconfort cauzat cât și pentru că lucrările nu au putut fi executate noaptea, din mai multe motive: disponibilitate macara, vizibilitate minimă necesară, prezența cablurilor electrice ce ar trebui evitate, noaptea fiind extrem de dificil ca acestea să nu fie agățate etc.”, au precizat reprezentanții constructorului.

Pe parcursul instituirii restricțiilor, circulația a fost dirijitată de Poliția Rutieră, aceasta desfășurându-se alternativ pe câte o bandă de sens. „Se estimează că aceste restricții nu vor genera ambuteiaje mai mari decât cele de săptămâna trecută, când oricum se circula doar pe o bandă pe sens, cea de lângă trotuar fiind blocată cu mașini parcate, dirijarea traficiului de către poliție contribuind pozitiv la evitarea oricărui accident neplăcut”, a declarat Irinel Bucur, președintele Asociației „Hai că se poate!”, unul dintre promotorii construcției Autostrăzii A8 (Autostrada Unirii), care a anunțat că stadiul de implementare a semaforizării în intersecțiile de pe DN 28, km 47+700, km 47+950 și km 48+800 din orașul Podu Iloaiei este îna cest moment de 70%.

Sistemul de semaforizare a fost testat de Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași în vara anului trecut, în parteneriat cu Asociația „Hai că se poate!” când s-a constatat că introducerea semaforizării în intersecții reduce cu 60% timpii de așteptare pentru traversarea orașului la orele de vârf, proiectul fiind premergător celorlalte soluții pe termen mediu și lung avute în vedere de autorități, inclusiv construirea unei variante ocolitoare a localității.

Potrivit proiectului, semafoarele din cele trei intersecții din oraș (cu str. Petru Rareș și cu str. Cuza Vodă și str. Traian, în zona Primăriei), precum și intersecția cu DJ 281, spre Erbiceni, de la ieșirea din localitate, spre Iași, vor fi corelate în sistem „undă verde”, sistemul urmând a fi prevăzut cu mod de funcționare „galben intermitent” – regim de avarie, în cazul unor defecțiuni ale echipamentelor de semaforizare. Lucrările sunt executate de compania Red Spektrum, câștigătoare a licitației organizate de DRDP Iași. Edi MACRI