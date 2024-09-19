Degustare de struguri, la USV

Gordin, Gordan, Berbecel, Cruciulița, Frâncușă, Grasă, Tămâioasă românească, Chasselas roz și doré, Italia, Moldova, Victoria, Cardinal, Muscat de Hamburg și Muscat Ottonel, Băbească neagă sau Șarbă sunt doar câteva dintre cele peste 30 soiuri de struguri care vor putea fi degustați la evenimentul găzduit de către Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV).

„Degustare de boabe de soare” este denumirea manifestării programată pentru vineri, 20 septembrie 2024, cu începe de la ora 09:30 și organizată de către Facultatea de Horticultură a USV Iași în campusul studențesc. Aflat la prima ediție, evenimentul va reuni crame și podgorii tradiționale din zona Moldovei. „Manifestarea gândită de noi va aduce împreună crame cu notorietate națională și internațională precum Cotnari și Domeniile Panciu, dar și stațiuni de cercetare-dezvoltare cum este cazul SCDVV Iași care se va prezenta la degustare cu soiuri de struguri de masă, în special. Domeniile Panciu vor veni cu soiuri de struguri de vin specifice zonei Vrancea, iar de la USV Iași vor fi prezentate câteva soiuri din colecția ampelografică, mai puțin cunoscute publicului larg. De la Cotnari, vor fi soiuri de struguri pentru vin tradiționale pentru renumita podgorie, cum ar fi Frâncușa și Grasa de Cotnari”, a transmis conf. univ. dr. Cintia Colibaba, prodecan al Facultății de Horticultură a USV Iași. Laura RADU