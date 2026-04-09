Începând cu ora 18.00, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul va sluji Denia celor 12 Evanghelii la Catedrala Mitropolitană din Iași, una dintre cele mai importante și mai emoționante slujbe din Săptămâna Patimilor. Pentru credincioși, această seară nu este doar un moment de rugăciune, ci o retrăire profundă a drumului lui Hristos spre răstignire, într-o atmosferă de reculegere, tăcere și reflecție.

În Săptămâna Patimilor există slujbe care nu se uită ușor. Dintre toate, Denia celor 12 Evanghelii are o forță aparte. Nu impresionează prin fast, ci prin gravitatea ei. Este slujba în care credincioșii ascultă, pas cu pas, povestea suferinței, a umilinței și a răstignirii lui Iisus Hristos, așa cum este redată în cele patru Evanghelii.

Denia este oficiată în seara de Joia Mare și marchează unul dintre cele mai intense momente ale calendarului liturgic ortodox. În această slujbă sunt citite 12 fragmente evanghelice care urmăresc ultimele ore din viața pământească a lui Hristos: de la Cina cea de Taină, rugăciunea din Grădina Ghetsimani și trădarea lui Iuda, până la judecata, batjocura, drumul Crucii și răstignirea de pe Golgota.

Importanța acestei denii vine tocmai din densitatea ei spirituală. Credinciosul nu mai este doar spectator al unei istorii sacre pe care o știe din auzite, ci este chemat să o asculte pe îndelete, să o trăiască și să o înțeleagă altfel. Cele 12 Evanghelii nu sunt simple lecturi succesive, ci fragmente care construiesc o coborâre lentă și apăsătoare în drama Patimilor.

La Iași, participarea la această slujbă are și o puternică dimensiune comunitară. În fiecare an, Catedrala Mitropolitană și bisericile din oraș se umplu de credincioși veniți să asculte Evangheliile Patimilor într-o atmosferă apăsată de solemnitate. Lumina este mai puțină, cântările sunt grave, iar timpul pare să curgă altfel, sub semnul durerii care precedă Învierea.

Denia celor 12 Evanghelii este importantă și pentru că așază credinciosul în fața unei întrebări esențiale: ce înseamnă, cu adevărat, jertfa? Într-o epocă grăbită, pragmatică și tot mai puțin obișnuită cu tăcerea, această slujbă reamintește că marile adevăruri nu se înțeleg superficial. Ele cer răbdare, ascultare și o anumită disponibilitate interioară.

Pentru tradiția ortodoxă, Joia Mare are deja o încărcătură aparte, fiind ziua Cinei celei de Taină, a instituirii Sfintei Euharistii și a începutului direct al Patimilor. Denia celor 12 Evanghelii adâncește tocmai această trecere: de la comuniune la trădare, de la rugăciune la condamnare, de la iubire la sacrificiu.

De aceea, pentru mulți credincioși, participarea la această slujbă este mai mult decât un gest de evlavie. Este o formă de apropiere reală de sensul Paștelui. Înainte de lumina Învierii există această noapte a durerii, iar Biserica o pune în fața oamenilor fără să o simplifice și fără să o transforme într-un decor festiv.

În seara Deniei, credinciosul nu vine doar să asculte 12 texte biblice. Vine să înțeleagă, încă o dată, de ce Paștele nu începe cu bucurie, ci cu durere, tăcere și așteptare. Maura ANGHEL