Depozit de droguri de mare risc, descoperit în casa unui ieșean

Un ieșean îşi va petrece sărbătorile de iarnă în spatele gratiilor, pentru că a fost prins în timp ce vindea droguri de risc. Bărbatul, în vârstă de 23 de ani, avea acasă un adevărat depozit de droguri de mare risc.

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Iaşi, au documentat activitatea infracţională a unui tânăr de 23 de ani, privind săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc şi mare risc. „Persoana în cauză a fost prinsă în flagrant delict, în municipiul Iaşi, în timp ce ar fi deţinut în scopul comercializării, aproximativ 20 de grame de canabis, drog de risc şi 15 timbre LSD, drog de mare risc. Ulterior, pe parcursul percheziţiei domiciliare, au fost descoperite şi ridicate alte 21 de timbre Lysergide (LSD) drog de mare risc, precum şi alte mijloace de probă”, spun cei de la Inspectoratul de Poliţie.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Iaşi au dispus reţinerea acestuia, pentru 24 de ore.

Oamenii legii au sesizat şi judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Iaşi cu propunere de arestare preventivă a tânărului pentru 30 de zile.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor Secţiei 1 Urbane Iaşi şi jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Iaşi. Laura RADU