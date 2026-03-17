Dermatita atopică, boala care costă anual 163 de milioane de euro

* un studiu realizat de specialiști din spitalele ieșene arată că boala are implicații multiple * afectează mai ales copiii și adolescenții și vine cu o povară economică uriașă: aproape 163,4 milioane de euro pe an în România * datele recente arată că numărul cazurilor noi este mai mare la populația tânără decât la adulți * impactul se vede nu doar în spitale, ci și în viața de familie, la școală și la locul de muncă

Dermatita atopică este încă privită de mulți ca o simplă eczemă, o afecțiune a pielii care reapare în pusee și se tratează local. În realitate, boala are un impact mult mai mare: afectează somnul, viața de familie, școala, munca și aduce costuri uriașe pentru pacienți și pentru sistemul medical. În România, povara anuală a dermatitei atopice a fost estimată la aproape 163,4 milioane de euro, iar numărul cazurilor noi este mai mare la copii și adolescenți decât la adulți.

Tema este pusă în lumină și de un studiu realizat la Iași, semnat de specialiști de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” și din spitale ieșene, coordonat de prof. univ. dr. Daciana Brănișteanu, șeful Secției de Boli Dermato-Veterince din cadrul Spitalului CF, care arată că dermatita atopică nu mai poate fi înțeleasă doar ca o boală cutanată. Autorii vorbesc despre o afecțiune inflamatorie sistemică de tip 2, cu implicații multisistemice și comorbidități frecvente.

Lucrarea explică limpede schimbarea de perspectivă din medicina modernă: dermatita atopică depășește paradigma „bolii de piele”. Inflamația nu rămâne limitată la tegument, iar pacienții pot asocia astm bronșic, rinită alergică, afectare oculară, tulburări de somn, anxietate, depresie, probleme metabolice sau alte complicații inflamatorii.

Cifre îngrijorătoare

Dincolo de componenta clinică, cifrele arată amploarea reală a problemei. Un studiu publicat în 2025 despre povara economică a dermatitei atopice în România estimează că, în 2022, costul total a fost de 29,8 milioane de euro la adulți și de 133,6 milioane de euro la pacienții pediatrici, ceea ce ridică nota de plată la aproape 163,4 milioane de euro pe an. În cazul copiilor, cea mai mare parte a poverii nu vine doar din tratamente, ci și din productivitatea pierdută a îngrijitorilor, în special a părinților care lipsesc de la serviciu sau își reorganizează complet viața în jurul bolii.

Tot acest studiu arată și de ce dermatita atopică trebuie privită cu mai multă atenție în pediatrie. Pe baza datelor Global Burden of Disease 2021, România avea estimate 13.125 cazuri noi pe an la populația sub 20 de ani și 8.516 cazuri noi pe an la populația de 20 de ani și peste. Cu alte cuvinte, boala apare mai frecvent în copilărie și adolescență, iar numărul cazurilor noi este mai mare la tineri decât la adulți.

Studiul de la Iași atrage atenția și asupra faptului că boala trebuie evaluată interdisciplinar. Nu este vorba doar despre leziuni cutanate sau prurit, ci despre un pacient care poate avea nevoie, în funcție de severitate, de dermatolog, alergolog, pneumolog, oftalmolog și chiar de sprijin psihologic. Pentru familii, însă, realitatea rămâne dură. Un copil cu dermatită atopică severă înseamnă nopți nedormite, mâncărime persistentă, leziuni vizibile, disconfort emoțional și cheltuieli repetate. Iar când boala ajunge să coste, la nivel național, peste 163 de milioane de euro pe an, ea nu mai poate fi tratată ca o simplă iritație dermatologică. Devine, fără echivoc, o problemă majoră de sănătate publică.

Clara DIMA