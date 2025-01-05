Descoperă comoara culturală a Iașului. Intrare gratuită la muzee

Pasionații de literatură și cultură sunt invitați să profite de o zi specială în care accesul la muzeele din rețeaua Muzeului Național al Literaturii Române Iași (MNLR) este gratuit.

Această inițiativă oferă o oportunitate specială de a explora bogata moștenire culturală a orașului, prin intermediul unor muzee și colecții care păstrează vie istoria literaturii române și a personalităților marcante care au modelat-o.

Așadar, marți, pe 7 ianuarie, iubitorii de literatură, istorie și artă sunt invitați să descopere sau să redescopere locuri simbolice din Iași, precum Muzeul „Nicolae Gane”, Casa Muzeelor și Bojdeuca lui Ion Creangă. Casa Muzeelor impresionează prin diversitatea sa tematică, găzduind expoziții dedicate Pogromului de la Iași, teatrului evreiesc din România, poeziei, literaturii române și copilăriei din comunism. Alături de acestea, Muzeul Poezie(i) propune o experiență poetică interactivă, iar Muzeul Copilăriei în Comunism reînvie atmosfera copilăriei dintr-o epocă plină de provocări.

Un loc de suflet pentru iubitorii poveștilor lui Ion Creangă este Bojdeuca sa, prima casă memorială din România, unde vizitatorii pot păși în universul fermecător al copilăriei de altădată.

Tot în această zi, vizitatorii pot păși în atmosfera literară a Casei Junimii, cunoscută sub numele de Muzeul „Vasile Pogor”, un loc de întâlnire al marilor scriitori ai epocii, sau pot reflecta la creația și viața Sfântului Ierarh Dosoftei, la muzeul care îi poartă numele. Cei care doresc să exploreze universul poetic al lui Mihai Eminescu vor avea parte de o experiență memorabilă la muzeul dedicat geniului poeziei românești. Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei – Mitropolitul” și Muzeul „Mihai Eminescu” oferă un omagiu atât geniului poetic al lui Mihai Eminescu, cât și personalităților marcante din cultura română.

Oferta culturală a zilei include și vizite la casele memoriale ale Otiliei Cazimir, George Topîrceanu și Mihai Codreanu, fiecare dintre ele oferind o incursiune în viața și opera acestor personalități distincte. Pentru cei pasionați de teatrul românesc, colecția dedicată istoriei acestuia oferă o perspectivă captivantă asupra evoluției scenei naționale. De asemenea, Muzeul „Vasile Alecsandri” din Mircești completează această călătorie culturală, evocând contribuțiile literare ale unuia dintre cei mai importanți autori ai perioadei moderne.

„Această zi specială reprezintă o invitație de a explora și aprecia comorile culturale ale Iașului, o ocazie perfectă pentru a începe noul an cu o experiență profundă și memorabilă. Vă așteptăm cu drag să descoperiți farmecul literar al orașului!”, au spus oficialii MNLR. Programul de vizitare al muzeelor este între orele 10:00 și 17:00, iar ultimul bilet va fi eliberat la ora 16:30.

Maura ANGHEL