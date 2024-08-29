DESPRE PADURE

În perioada 15 august – 30 septembrie se recomandă efectuarea unor lucrări silvice pentru dezvoltarea semintisului și a desisului, iar silvicultorii își programează încă din toamna anului precedent, lucrări pe suprafețe importante atât ca și mărime de suprafață cât și ca urgență de realizare.

În vederea obținerii unui arboret matur sănătos, viguros, cu calități ecologice și economice superioare, semințișul instalat natural sau artificial prin plantare, necesită intervenții de îngrijire și conducere, lucrari silvice numite descopleșiri și degajări.

DESCOPLEȘIRILE

În regenerările naturale, mixte sau artificiale, buruienile, rugii si zmeurișul pot depăși în înălțime semințișul proaspăt instalat, împiedicând dezvoltarea acestuia. Semințișul este afectat de umbrire, iar rezervele de apa și nutrienți din sol sunt concurate. Descoplerșirile sunt intervenții silviculturale care au ca scop eliberarea semințișului de buruieni și lăstari ai speciilor invasive și nedorite. Se aplica 1-2 descopleșiri pe an: prima în luna iunie, a doua la finele lunii august sau începutul lunii septembrie (daca este nevoie). Lucrarea necesită mare atenție pentru evitarea rănirii semințisului valoros, iar buruienile tăiate se așează între puieți (protejează împotriva creșterii altor buruieni și după descompunere îmbogățesc solul în nutrienți. Executarea operațiunii se face cu secera sau alte unelte tăietoare (talpan, toporișcă, etc)

DEGAJĂRILE ȘI DEPRESAJELE

Degajările și depresajele au ca scop promovarea exemplarelor valoroase și reglarea desimii regenerărilor naturale compacte. Aceste interventii sunt executate de la instalarea semintișului și până când diametrul mediu este de aproximativ 2 cm (fazele de dezvoltare: semintiș si desiș).

Degajările sunt specifice arboretelor amestecate, adică arborete în care sunt mai multe specii de arbori, iar depresajele sunt executate în arboretele pure, unde există doar o specie de arbori (salcâmete, plopișuri, etc).

Degajările și depresajele se pot executa manual (cu foarfeca, toporasul, fierastrăul) sau mecanizat (cu foarfeca hidraulică sau pneumatică, cu motounealta sau fierastrăul mecanic). Prin aceste operațiuni se extrag exemplarele rupte, rănite, vătămate sau exemplarele afectate de boli și dăunători, exemplare rău conformate, cu defecte de formă, cu coroanele mici, exemplare din speciile nedorite, nevaloroase, copleșitoare (în cazul degajărilor), exemplare provenite din lăstari (dacă există și exemplare provenite din samânță). Se intervine cu lucrari în momentul în care se constată că exemplarele bine conformate din speciile valoroase devin copleșite de cele cu valoare scazută. La foioase se recomandă frangerea vârfului, astfel încât acesta să rămână viu și să crească în jos. Astfel, riscul de lăstărire este redus.

Regenerarea pădurilor, conservarea si protecția acestora, în scopul dezvoltării lor durabile, constituie principalele activități ale silvicultorilor ieșeni, silvicultura fiind un sector de activitate tehnică ce se ocupă cu gospodărirea pădurilor.

