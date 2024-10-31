Dezastru la Evaluarea inițială!

Evaluarea inițială făcută la începutul semestrului de Inspectoratul Școlar cu ajutorul platformei Brio a reprezentat un eșec. Rezultatele arată că media scorului este de 50-52 la sută. Specialiştii pun aceste rezultate în seama relaxării din timpul vacanţei de trei luni dintre anii şcolari.

Inspectoratul Şcolar a rămas consecvent din perspectiva organizării Evaluării Inițiale în școlile și liceele din județul Iaşi. Este al patrulea an în care elevii din tot judeţul susţin evaluarea iniţială în formulă standardizată, cu ajutorul unei platforme specializate de evaluare. Rezultatele însă lasă de dorit. Cei de la Inspectoratul Şcolar privesc situaţia dintr-o perspectivă optimistă.

Evaluarea Iniţială a fost susţinută în perioada 19-30 septembrie, de 52308 elevi de gimnaziu şi liceu din 179 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, dintre care 50.249 elevi au participat la cel puţin o sesiune de testare.

Au fost susţinute testări la disciplinele Română, Matematică, Istorie, Geografie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică. „Rezultatele au înregistrat o creştere semnificativă de la un an la altul. Pentru că formula este nouă, în acest an şcolar am ameliorat o parte dintre modalităţile de administrare a testelor. Pe de o parte, am eliminat din grila de evaluare două discipline de studiu, respectiv, limba engleză şi limba franceză, pentru că e nevoie de o altă formulă de testare pentru a testa relevant formulele lingvistice. Pe de altă parte, ne-am dorit ca administrarea testelor să fie făcută de profesorii care predau disciplinele evaluate la clasă, în aşa fel încât să crească nivelul de responsabilitate în ceea ce priveşte supravegherea la clasă şi, evident, atitudinea profesorului s-a reflectat şi în seriozitatea cu care elevii au tratat această formulă de evaluare”, spune Luciana Antoci, şefa Inspectoratului Şcolar.

Cei de la Inspectorat spun că rezultatele arată nivelul de pregătire de la începutul anului şcolar, după o vacanţă de trei luni. „Pe aceste date construim, din perspectiva managementului performanţei, creşterea de acum încolo în funcţie de miza fiecărui elev în parte. Evident, miza este alta la clasele terminala, a VIII-a şi a XII-a, dar performanţa se construieşte în timp. Cred că este relevant să ştim începând de la clasa a V-a, şi mai departe, ce avem de făcut pentru a construi anumite competenţe. Ceea ce este cu adevărat relevant şi important pentru profesorii din şcoli este profilul de competenţe al fiecărui elev care a rezultat la finalul testului. Astfel, eu, ca profesor, aflu imediat care este nivelul pentru fiecare competenţă din programă pentru elevii mei. Mi-a fost de foarte mare ajutor dar am intrat în posesia unor date modul de predare pentru acest an şcolar. E un exerciţiu foarte bun de evaluare, sunt informaţii preţioase pe care fiecare profesor trebuie să le valorifice”, a spus Luciana Antoci.

Însă rezultatele Evaluării Iniţiale arată că la Limba şi Literatura Română media scorului pentru clasa a V-a este de 47,5 dintr-un total de 100 puncte, în clasa a VI-a este de 43,9 din 100 de puncte, clasa a VII-a este de 44,3 din 100 de puncte, clasa aVIII-a este de 45,6 din 100 de puncte. La liceu situaţia este uşor mai îmbunătăţită. Astfel, la clasa a IX-a media scorului este de 56,4 din 100 de puncte, la clasa a X-a media scorului este de 60, la a XI-a de 60,5, iar la a XII-a de 58,8 din 100 de puncte.

La Matematică media scorului pentru clasa a V-a este de 41,8 dintr-un total de 100 puncte, în clasa a VI-a este de 48,3 din 100 de puncte, clasa a VII-a este de 49,9 din 100 de puncte, clasa a VIII-a este de 49,1 din 100 de puncte. La elevii de clasa a X-a care fac patru ore de matematică media scorului este de 61,6 din 100 de puncte, la clasa a XI-a media scorului este de 69, la a XII-a de 50,9 din 100 de puncte.

La Istorie media scorului pentru clasa a VI-a este de 48,5 dintr-un total de 100 puncte, în clasa a VII-a este de 54 din 100 de puncte, clasa a VIII-a este de 67,2 din 100 de puncte. La elevii de clasa a IX-a 65,6 din 100 de puncte, la elevii de a X-a media scorului este de 70,3 din 100 de puncte, la clasa a XI-a media scorului este de 61,8, la a XII-a de 60,9 din 100 de puncte.

La Geografie media scorului pentru clasa a V-a este de 49,9 din 100 de puncte, la a VI-a este de 47,1, în clasa a VII-a de 53,2, clasa a VIII-a este de 55,7, la a IX-a 55,3, la elevii de a X-a 59,9, la clasa a XI-a media scorului este de 65,7, la a XII-a de 55,7 din 100 de puncte.

Testele au fost făcute cu ajutorul aplicaţiei concepută de un profesor universitar din Bucureşti specializat pe psihologie organizaţională. „De obicei când vezi un scor de 50, 50 şi ceva, dar nu mult peste 50, de regulă intervine panica. E greşit. Aş spune că mai degrabă e un scor mediu. Judeţul Iaşi este un judeţ pe care îl văd foarte sus la examenele de Bacalaureat şi Evaluare Naţională. De obicei în evaluările pe care le văd, văd Iaşiul foarte sus. De ce doar 50? Scorul acesta se poate explica prin faptul că este evaluarea iniţială. Ştim şi că există pierdere de învăţare pe parcursul vacanţei mari. Vacanţa lungă ne aduce relaxare dar ne aduce şi pierdere în învăţare. Pierderea în învăţare este privită în acest moment. Ea trebuie recuperată. Cu asta începi de principiu în primul semestru. Nu trebuie interpretat cu şoc şi groază. Sunt convins că la evaluarea finală o să arate cu totul şi cu totul alt scor. Deci e un scor bun în comparaţie cu alte părţi din ţară”, a spus prof.univ.dr Dragoş Iliescu, fondatorul platformei Brio.

Profesorii spun că spre sfârşitul anilor de studii din gimnaziu şi liceu, înainte de Evaluarea Naţională şi Bacalaureat, creşte interesul elevilor pentru şcoală. Laura RADU